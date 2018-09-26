THY yeni bir şirket kurdu

İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yolları (THY), 10 milyon TL sermayeli "THY Uluslararası Yatırım ve Taşımacılık AŞ" unvanlı şirket kurdu.
THY'nin Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamasında "Ortaklığımız Yönetim Kurulu'nca başta kargo ve kurye taşımacılığı alanlarında olmak üzere, esas sözleşmesinde belirtilen konularda yurt içi ve yurt dışında uluslararası yatırımlar yapmak üzere, hisselerinin tamamı ortaklığımıza ait 10 milyon TL nakit sermayeli 'THY Uluslararası Yatırım ve Taşımacılık AŞ' unvanlı şirket kurulmuştur." ifadelerine yer verildi.
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