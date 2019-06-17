FİNANS

THY yeni uçaklarla uzun hatlar da sefer sayılarını artırıyor, Washington seferleri de artıyor

FİNANS HABERLERİ  | 17.06.2019 16:58 | Son Güncelleme

Türk Hava Yolları, yeni geniş gövdeli uçakların bu yıldan itibaren filoya katılmasıyla beraber uzun hatlar da yeni noktalara uçuşlara başlayacak.THY yeni noktalara sefer başlatmanın yanı sıra uçtuğu uzun hatlar da da sefer sayısını artıracak.

THY yeni uçaklarla uzun hatlar da sefer sayılarını artırıyor, Washington seferleri de artıyor

Gökhan Artan / İstanbul, 17 Haziran (DHA)-Türk Hava Yolları, yeni geniş gövdeli uçakların bu yıldan itibaren filoya katılmasıyla beraber uzun hatlar da yeni noktalara uçuşlara başlayacak.THY yeni noktalara sefer başlatmanın yanı sıra uçtuğu uzun hatlar da da sefer sayısını artıracak. THY, 27 Nisan 2020'den itibaren haftada 7 sefer yaptığı Washington seferlerini de 10'a çıkarma kararı aldı.

Türk Hava Yolları filosuna geniş gövde uçak ihtiyacının temini kapsamında, 25 adet kesin, 5 adet opsiyonlu olmak üzere toplam 30 Airbus 350-900 uçağı; 25 adeti kesin 5 adeti de opsiyonlu olmak üzere de 30 adet Boeing 787-9 uçağı filosuna katacak. Uçaklar THY filosuna bu yıldan itibaren katılmaya başlayacak. THY'nin ilk Boeing 787-9 tipi uçağı 8 temmuz da İstanbul'dan Antalya'ya uçacak. 2020 yılından itibaren filodaki yerini alacak THY'nin Airbus 350'lerinin ilkinin teslim tarihi ise gelecek yıl mart ayı olacak. Türk Hava Yolları filosunda şu an Boeing 777 ve Airbus 330 tipi uzun hatlarda uçan 89 uçak yer alırken filoya Airbus 350 ile Boeing 787'lerin katılmasıyla beraber THY yeni uzun noktalara daha uçuş yapacak. THY Meksika'ya 22 Ağustos 2019 tarihinden itibaren uçmaya başllayacak. THY Meksika'da Mexico City ve Cuncun'a, ABD'de Newark'a ve 17 Temmuz'da da İstanbul'dan Enzonezya'ya uçacak

Washington uçuşları da artıyor

THY yeni uzun uçuş noktalarına sefer başlayacak olmasının yanı sıra var olan bazı uzun uçuş noktalarında da seferlerini artırıyor. O hatlardan biri de Washington olacak. THY, haftada 7 sefer yaptığı Washington uçuşlarını 10'a çıkarma kararı aldı.THY'nin Washington'a haftada 10 sefere başlayacağı tarih ise 27 Nisan 2020 tarihi oldu. (Fotoğraflı)

THY yeni uçaklarla uzun hatlar da sefer sayılarını artırıyor, Washington seferleri de artıyorTHY yeni uçaklarla uzun hatlar da sefer sayılarını artırıyor, Washington seferleri de artıyor

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