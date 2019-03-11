THY yılın ilk iki ayında 10,9 milyon yolcu taşıdı

İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yolları'nın (THY) yılın ilk iki ayındaki toplam yolcu sayısı 2018'nin aynı dönemine göre yüzde 0,4 artarak 10,85 milyona ulaştı.

THY, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) Şubat 2019 dönemine ilişkin trafik sonuçlarını yayımladı.

Buna göre, geçen yılın şubat ayında 5,12 milyon olan toplam yolcu sayısı, bu yılın şubat döneminde yüzde 1,1 artışla 5,17 milyona çıktı. Yolcu sayısı iç hatlarda yüzde 5 azalırken, dış hatlarda yüzde 6,3 arttı.

Yolcu doluluk oranı şubatta 0,1 puanlık artışla yüzde 79,8 düzeyinde gerçekleşti. Aynı dönemde dış hat seferlerdeki doluluk oranı da 0,1 puanlık artış gösterdi.

Ücretli yolcu kilometre (ÜYK) şubatta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,1 artarak 10,5 milyara yükseldi. ÜYK, iç hat uçuşlarda yüzde 4,7 azaldı, dış hat uçuşlarda ise yüzde 4,4 arttı.

Dıştan dışa transfer yolcu sayısında artış yüzde 6,8, dıştan dışa transfer hariç dış hat yolcu sayısında artış yüzde 5,7 oldu.

Geçen yılın şubat ayında 99 bin 112 ton olan taşınan kargo-posta, bu yılın aynı ayında yüzde 16,1 artışla 115 bin 56 tona yükseldi.