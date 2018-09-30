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THY yolcunun hayatını kolaylaştıran teknoloji

FİNANS HABERLERİ  | 30.09.2018 12:26 | Son Güncelleme

TÜRK Hava Yolları'nın (THY), bir süre önce yaptığı teknolojik yenilikle artık yolcular bir kart sayesinde uçuş sonrası  uzun süre bagajlarını teslim bandının başında  beklemiyor.

THY yolcunun hayatını kolaylaştıran teknoloji

Gökhan ARTAN/ İSTANBUL, (DHA) TÜRK Hava Yolları'nın (THY), bir süre önce yaptığı teknolojik yenilikle artık yolcular bir kart sayesinde uçuş sonrası uzun süre bagajlarını teslim bandının başında beklemiyor. RFID (Radyo Frekansı ile Tanımlama) bagaj kartını valizine koyan yolcuların bagajı teslim bandına ulaştığında, yolcular SMS ile bilgilendiriliyor. Böylece yolcular havalimanında fazla zaman harcamıyor. Şu anda sadece Atatürk Havalimanı Dış Hatlar gelişte kullanılan sistem İstanbul Yeni Havalimanı’nda iç ve dış hat uçuşlarında da olacak.

Uçak yolcularının en çok sıkıldığı konuların başında uçuş sonrası bagaj teslim bandında valizlerini beklemek.THY bir süre önce yolcuların bu konuda hayatını kolaylaştıracak bir yeniliğe imza attı. THY, geçtiğimiz yıl bagajlara yerleştirilen RFID ((Radyo Frekansı ile tanımlama) bagaj kartları teknolojisini kullanmaya başladı. Uygulama başladığında Elite kart sahibi yolculara hediye olarak gönderilen ve Miles&Smiles üyelerine ise ücret karşılığı verilen kartların içinde bulunduğu valiz, sahipsiz duruma düştüğünde yolcuya ulaşılabiliyordu. Uygulamaya getirilen yeni bir özellik sayesinde artık kartı valizinde bulunduran yolcular, bagajlarının ne zaman ve hangi bagaj bandında döneceğini de öğreniyor.

Uygulamayı kullanan yolcular kartın bulunduğu valizin bagaj bandına ulaşacağını 2-3 dakika içinde öğrenerek artık bagaj bandında vakit geçirmiyor. Kart bagajın içine yerleştirildiğinde belirli noktalarda bulunan okuyucular tarafından algılanarak, ilgili birimlere anlık bildirimler iletilmesini sağlıyor. Kartın içinde yer aldığı bagaj teslim bandına ulaştığında yolcuya tanımladığı cep telefonuna SMS ile bilgilendirme yapılıyor. Böylece bagaj teslim alanına ulaşana kadar yolcu beklemek zorunda kalmıyor ve o sürede alışveriş gibi ihtiyaçlarını giderebiliyor, havalimanında fazla zaman kaybetmiyor. Şu an sadece Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali gelişte kullanılan sistem İstanbul Yeni Havalimanı’nın iç ve dış hat uçuşlarında olacak. Geçtiğimiz Mayıs ayı itibarıyla 4 bin 500 kişiye SMS yoluyla bilgilendirme gönderildi. FID Bagaj Kartı Shop&Miles’dan 1994 uçuş miline veya 29.9 TL’ye satın alınabiliyor.

RFID BAGAJ KARTI NASIL KULLANILIYOR

RFID Bagaj Kartı, Miles&Smiles üyeliği ile entegre çalıştığından, kart içerisinde kişisel bilgiler yer almıyor.Miles&Smiles hesabındaki iletişim bilgileri aracılığıyla yolcu ile letişime geçiliyor. Bagaj kartının kullanabilmesi için öncelikle sisteme tanımlatılması gerekiyor. Tanımlama işleminden sonra kart sistem tarafından tespit edilebiliyor. Kart tanımlanıp bagaj içerisine yerleştiriliyor. Bagaj teslim alanına ulaştığında yolcu cep telefonu aracalığı ile SMS ile bilgilendiriliyor.

KART TANIMLAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIYOR?

Kartı alan yolcular uygulamaya kullanmak için Miles&Smiles hesabı ile giriş yapıyor. “Kişisel Bilgilerim” sayfası ziyaret ediliyor. “Bagaj kartlarım” bölümünde yer alan “Farklı bir bagaj kartı ekleyin” butonuna basılıp kartın üzerindeki 11 haneli kodu ilgili bölüme girip kaydediliyor. Eklenilen bagaj kartları aynı sayfada listeleniliyor. Miles&Smiles bilgilerinin güncel olmasına ve uygun formatta olduğuna dikkat edilmesi gerekiyor. Bagaj ile ilgili aksaklık yaşanması durumunda buradaki iletişim bilgileri aracılığıyla iletişime geçiliyor.

(FOTOĞRAF)

THY yolcunun hayatını kolaylaştıran teknolojiTHY yolcunun hayatını kolaylaştıran teknolojiTHY yolcunun hayatını kolaylaştıran teknoloji

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