THY yolcunun hayatını kolaylaştıran teknoloji

Gökhan ARTAN/ İSTANBUL, (DHA) TÜRK Hava Yolları'nın (THY), bir süre önce yaptığı teknolojik yenilikle artık yolcular bir kart sayesinde uçuş sonrası uzun süre bagajlarını teslim bandının başında beklemiyor. RFID (Radyo Frekansı ile Tanımlama) bagaj kartını valizine koyan yolcuların bagajı teslim bandına ulaştığında, yolcular SMS ile bilgilendiriliyor. Böylece yolcular havalimanında fazla zaman harcamıyor. Şu anda sadece Atatürk Havalimanı Dış Hatlar gelişte kullanılan sistem İstanbul Yeni Havalimanı’nda iç ve dış hat uçuşlarında da olacak.

Uçak yolcularının en çok sıkıldığı konuların başında uçuş sonrası bagaj teslim bandında valizlerini beklemek.THY bir süre önce yolcuların bu konuda hayatını kolaylaştıracak bir yeniliğe imza attı. THY, geçtiğimiz yıl bagajlara yerleştirilen RFID ((Radyo Frekansı ile tanımlama) bagaj kartları teknolojisini kullanmaya başladı. Uygulama başladığında Elite kart sahibi yolculara hediye olarak gönderilen ve Miles&Smiles üyelerine ise ücret karşılığı verilen kartların içinde bulunduğu valiz, sahipsiz duruma düştüğünde yolcuya ulaşılabiliyordu. Uygulamaya getirilen yeni bir özellik sayesinde artık kartı valizinde bulunduran yolcular, bagajlarının ne zaman ve hangi bagaj bandında döneceğini de öğreniyor.