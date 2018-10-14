THY yüzde 91 zamanında kalkış oranını yakaladı

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA) TÜRK Hava Yolları (THY) dün gerçekleştirdiği tarifeli seferlerde yüzde 91 zamanında kalkış oranını yakaladı.

Konuyla ilgili olarak resmi twitter adresinden bir açıklama yapan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, “THY zamanında kalkıyor! Cumartesi icra ettiğimiz 1386 seferimizi %91 zamanında kalkış performansı ile tamamladık. THY kalitesi ve konforu ile yolcularımızı güvenle, zamanında yerlerine ulaştırmaktan mutluyuz THY konfor güven ve zamanında”

