THY'den 2018'de 4 milyar 45 milyon lira net kâr

İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yolları'nın (THY), 2018'de konsolide net dönem kârı bir önceki yıla göre yüzde 533 artarak 4 milyar 45 milyon TL oldu.

THY'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan 2018 yılı konsolide finansal sonuçlarına ve faaliyet raporuna göre şirket global havacılık sektörüne kıyasla daha iyi performans gösterdi.

Buna göre THY'nin toplam satış gelirleri 62 milyar 853 milyon liraya ulaştı. Bir önceki yıla kıyasla yüzde 58 artış gösteren satış gelirleri, 2017 yılında 39 milyar 779 milyon lira düzeyinde gerçekleşmişti.

Geçen yıl sonunda 6 milyar 192 milyon lira esas faaliyet kâr elde eden THY'nin 2018 yıl sonu konsolide net dönem kârı 4 milyar 45 milyon lira oldu. Şirketin net dönem kârı, 2017'ye göre yüzde 533 artışa işaret etti. Şirketin 2017'deki net kârı 639 milyon lira düzeyinde bulunuyordu.

Dolar bazında ise THY'nin satış geliri 2018'de bir önceki yıla göre yüzde 17,3 artarak 12 milyar 855 milyon dolara yükseldi. Esas faaliyet kârı 1 milyar 191 milyon dolar olan THY, geçen yıl 753 milyon dolar net dönem kârı elde etti.