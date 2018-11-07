THY'den 9 ayda 1 milyar doları aşan esas faaliyet karı

İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yolları (THY) bu yılının 9 aylık döneminde 1 milyar 149 milyon dolar esas faaliyet karı gerçekleştirdi.

THY'den yapılan açıklamaya göre, THY artan talep ve birim gelirlerle birlikte, bu yılının 9 aylık döneminde hızla artış gösteren petrol fiyatlarına rağmen 1 milyar 149 milyon dolar esas faaliyet karı gerçekleştirdi.

Hem yolcu hem de kargo gelirlerini önemli ölçüde artırmayı başaran THY, bu yılının 3. çeyreğinde yaklaşık 4 milyar dolar gelir elde etti. Bu başarılı performansı ile THY'nin 9 aylık satış geliri de bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 20 artarak 9,9 milyar dolara ulaştı.

Karlı büyüme performansına kesintisiz devam eden THY, bu yılın 9 aylık döneminde net karını 3 kat artırmayı başararak, bu dönemi 755 milyon dolar net kar gerçekleştirerek tamamladı.

Ortaklığın nakit yaratma potansiyeline işaret eden FAVKÖK (Faiz, vergi, amortisman ve kira öncesi kar – EBITDAR), 2018 yılının 9 aylık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 16 artarak 2,8 milyar dolar seviyesinde, FAVKÖK marjı ise yüzde 28 seviyesinde gerçekleşti.