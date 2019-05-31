FİNANS

THY'den ABD'ye gidecek yolculara sıvı hatırlatması

FİNANS HABERLERİ  | 31.05.2019 11:26 | Son Güncelleme

Türk Hava Yolları(THY), Amerika Ulaştırma Güvenlik İdaresi’nin (TSA) aldığı karar uyarınca, İstanbul üzerinden aktarmalı olarak Amerika’ya yapılacak seyahatlerde önceden satın alınmış sıvı formlu duty free ürünlerinin (100ml’yi aşan) kilitli poşet içerisinde olsa dahi el bagajı olarak taşınmasına izin verilmediğini hatırlattı.  Havalimanlarında Duty Free mağazalarından alnan ürünler uçuş sona erene kadar kapalı tutulduğu sürece özel poşetleri içinde uçuşlar da taşıyor.

Gökhan Artan / İstanbul, 30 Mayıs (DHA)-Türk Hava Yolları(THY), Amerika Ulaştırma Güvenlik İdaresi’nin (TSA) aldığı karar uyarınca, İstanbul üzerinden aktarmalı olarak Amerika’ya yapılacak seyahatlerde önceden satın alınmış sıvı formlu duty free ürünlerinin (100ml’yi aşan) kilitli poşet içerisinde olsa dahi el bagajı olarak taşınmasına izin verilmediğini hatırlattı.

Havalimanlarında Duty Free mağazalarından alnan ürünler uçuş sona erene kadar kapalı tutulduğu sürece özel poşetleri içinde uçuşlar da taşıyor. Avrupa Birliği’ne üye ülkeler ya da Amerika Birleşik Devletleri üzerinden gerçekleşen aktarmalı uçuşlarda 100 mililitre'yi aşan Duty Free ürünler kabine alınmıyor. Türk Hava Yolları'nın konuyla ilgili resmi web sitesinden ABD yolcularına yaptığı bilgilendirme şöyle; "Amerika Ulaştırma Güvenlik İdaresi’nin (TSA) aldığı karar uyarınca, İstanbul üzerinden aktarmalı olarak Amerika’ya yapılacak seyahatlerde önceden satın alınmış sıvı formlu duty free ürünlerinin (100ml’yi aşan) kilitli poşet içerisinde olsa dahi el bagajı olarak taşınmasına izin verilmemektedir. Ayrıca, ABD varışlı yolcularımızın İstanbul Havalimanı Duty Free’lerden yapacakları 100 ml üzeri sıvı satışları Duty Free yetkililerince kilitli poşetlerin (STEB) içerisinde kapı bölgesine getirilmediği takdirde uçuşa kabul edilmeyecektir. Amerika’ya Seyahat edecek yolcularımızın mağduriyet yaşamaması için duty free alışverişlerinde uyarıları dikkate almalarını rica ederiz"

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