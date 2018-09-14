FİNANS

THY’den Ağustos'ta yüzde 85.6 ile doluluk rekoru kırdı

FİNANS HABERLERİ  | 14.09.2018 16:44 | Son Güncelleme

Türk Hava Yolları Ağustos ayı yolcu ve kargo trafik sonuçlarını açıklayan Türk Hava Yolları, yüzde 85.6 ile tarihinin en yüksek Ağustos ayı doluluk oranını yakaladı.Ocak-Ağustos 2018 döneminde ise; geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre talepte yüzde 12’lik artış sağlanarak, yolcu sayısı da yüzde 13 artarak 51 milyona ulaştı.

Gökhan Artan / İstanbul, 14 Eylül (DHA) - Türk Hava Yolları Ağustos ayı yolcu ve kargo trafik sonuçlarını açıklayan Türk Hava Yolları, yüzde 85.6 ile tarihinin en yüksek Ağustos ayı doluluk oranını yakaladı.Ocak-Ağustos 2018 döneminde ise; geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre talepte yüzde 12’lik artış sağlanarak, yolcu sayısı da yüzde 13 artarak 51 milyona ulaştı.
Türk Hava Yolları’nın Ağustos 2018 trafik sonuçlarına göre; taşınan yolcu sayısında görülen büyüme trendi geçtiğimiz ayda devam etti. Buna göre;
- Taşınan yolcu sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2.4 artış göstererek 7.6 milyona, toplam doluluk oranı ise yüzde 86’ya ulaştı.
- Kapasitenin (Arz Koltuk Kilometre) yüzde 0.5 artış gösterdiği Ağustos ayında, toplam doluluk geçen yılın aynı dönemine göre 1.3 puan arttı.
- Dış hat doluluk 1.1 puanlık artışla yüzde 85.3 olarak gerçekleşirken, iç hat uçuşlarda ise 2.4 puanlık artışla yüzde 87.6 doluluk oranına ulaşıldı.
Transit yolcusu da arttı
Türk Hava Yolları’nın dıştan dışa transfer yolcu (transit yolcu) hariç tutulduğunda yurtdışı yolcu sayısında yüzde 3.4’lük bir artış yaşandı. Kargo ve posta hacmi geçen aylardaki çift haneli büyüme trendine devam ederek, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21 arttı. Kargodaki bu büyümeye yüzde 32 ile Kuzey Amerika, yüzde 24 ile Avrupa, yüzde 22 ile Uzak Doğu ve yüzde 18 ile Orta Doğu katkı sağladı.
Ağustos ayında geçen yılın aynı dönemine göre yolcu doluluk oranında;
- Afrika’da 3.1 puan,
- Uzak Doğu’da 2.3 puan,
- iç hatlarda 2.2 puan,
- Kuzey Amerika’da 2.1 puan artış gerçekleşti.
En yüksek doluluğa ulaştı
Toplam yolcu doluluk oranı Ocak-Ağustos döneminde 3.4 puanlık artış ile yüzde 82 oldu. Yurtdışı yolcu doluluğu yaklaşık 4 puan artarak yüzde 81 düzeyini aşarken, yurtiçi yolcu doluluğu ise yaklaşık 2.0 puan artarak yüzde 85 seviyesini aştı.
Ocak-Ağustos döneminde; Türk Hava Yolları tarihinin en yüksek yolcu doluluk oranlarına ulaşıldı. Dıştan dışa transfer yolcu (transit yolcu) hariç tutulduğunda yurtdışı yolcu sayısında yüzde 16’lık önemli bir artış yaşandı. Yılın sekiz aylık döneminde toplam taşınan kargo ve posta geçen yıla göre yüzde 26 artarak 898 bin tona yükseldi.
“Yazın çok bereketli geçti"
THY Genel Müdürü Bilal Ekşi de sosyal medya hesabında, "Yazın çok bereketli geçti! Türkiye büyüyor, THY yüksekten uçuyor. Gelecek daha güzel olacak" açıklamasını yaptı.
THY Basın Müşaviri Yahya Üstün ise sosyal medya hesabından, "2018 yılının her bir ayını yeni rekorlar ile geride bıraktık. Ağustos ayında yüzde 85.6 ile tarihimizin en yüksek aylık doluluk oranına ulaştık. Bu dönemde 7.6 milyon yolcumuza hizmet verdik. Türk Hava Yolları Türkiye ile birlikte büyüyor" dedi

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