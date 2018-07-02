THY'den Amex GBT ile küresel anlaşma

İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yolları (THY), American Express Global Business Travel (Amex GBT) ile küresel düzeyde önemli bir anlaşmaya imza attı.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, THY, kurumsal seyahat alanında dünyanın önde gelen acentelerinden biri olarak kabul gören Amex GBT ile oldukça önemli bir anlaşma imzaladı.

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı ve Amex GBT Yönetim Kurulu Başkanı Greg O’Hara tarafından atılan imzalarla, Amex GBT ile 2014-2017 yıllarında Avrupa, Kuzey Amerika ve Asya/Pasifik bölgelerinde "bölgesel düzeyde" iş birliği bulunan THY, bu kez global seviyede bir ortaklığı hayata geçirmiş oldu.

Bu anlaşma ile THY, Amex GBT'nin en üst seviyede destek vereceği havayollarından biri olmakla birlikte ayrıca, kapsamı genişletilen anlaşma çerçevesinde "Güney Amerika" bölgesini de Amex GBT ile ortak hizmet alanına dahil etti.

Bölgeselden globale genişletilen iş birliği ile ortak stratejinin global seviyede belirlenmesi ve yönetimler arasında tüm seviyelerde iş birliklerinin artırılması hedefleniyor. "Marine & Offshore", "Travel and Lifestyle Services (TLS)" ve "Meeting & Events" gibi segmentlerde de ürün geliştirme ve satış konusunda iş birliğinin artırılması bir diğer hedef olarak ön plana çıkıyor.