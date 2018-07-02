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THY'den Amex GBT ile küresel anlaşma

FİNANS HABERLERİ  | 02.07.2018 14:36 | Son Güncelleme

THY, anlaşma çerçevesinde "Güney Amerika" bölgesini de Amex GBT ile ortak hizmet alanına dahil etti - THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Aycı: - "Kapsamını genişlettiğimiz bu yeni anlaşma ile kurumsal seyahat segmentinde pazar payımızı artırmayı ve dünya genelindeki tüm iş seyahatlerinde en çok tercih edilen havayolu olmayı hedefliyoruz"

İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yolları (THY), American Express Global Business Travel (Amex GBT) ile küresel düzeyde önemli bir anlaşmaya imza attı.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, THY, kurumsal seyahat alanında dünyanın önde gelen acentelerinden biri olarak kabul gören Amex GBT ile oldukça önemli bir anlaşma imzaladı.

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı ve Amex GBT Yönetim Kurulu Başkanı Greg O’Hara tarafından atılan imzalarla, Amex GBT ile 2014-2017 yıllarında Avrupa, Kuzey Amerika ve Asya/Pasifik bölgelerinde "bölgesel düzeyde" iş birliği bulunan THY, bu kez global seviyede bir ortaklığı hayata geçirmiş oldu.

Bu anlaşma ile THY, Amex GBT'nin en üst seviyede destek vereceği havayollarından biri olmakla birlikte ayrıca, kapsamı genişletilen anlaşma çerçevesinde "Güney Amerika" bölgesini de Amex GBT ile ortak hizmet alanına dahil etti.

Bölgeselden globale genişletilen iş birliği ile ortak stratejinin global seviyede belirlenmesi ve yönetimler arasında tüm seviyelerde iş birliklerinin artırılması hedefleniyor. "Marine & Offshore", "Travel and Lifestyle Services (TLS)" ve "Meeting & Events" gibi segmentlerde de ürün geliştirme ve satış konusunda iş birliğinin artırılması bir diğer hedef olarak ön plana çıkıyor.

Amex GBT organizasyonu içerisinde THY'nin marka bilinirlik ve algısının yükseltilmesi ve keza Amex GBT’nin düzenlediği tüm global etkinliklerde öncelikli ve üst seviyede katılım sağlanması, Amex GBT’nin iletişim kanallarında THY görünürlüğünün artırılması, ortak veri analiz çalışmaları ile yeni kurumsal müşteri kazanımı sağlanması ve satış artırma çalışmalarının yapılması da bu yeni iş birliği ile geliştirilmesi hedeflenen diğer konu başlıkları arasında yer alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı, Amex GBT ve Türk Hava Yolları arasında bu ölçüde önemli bir iş birliği imzalamış olmaktan son derece memnun olduklarını belirterek, "Kapsamını genişlettiğimiz bu yeni anlaşma ile kurumsal seyahat segmentinde pazar payımızı artırmayı ve dünya genelindeki tüm iş seyahatlerinde en çok tercih edilen havayolu olmayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Sektörün global anlamda en büyük acentelerinden biri olarak değerlendirilen Amex GBT'nin kurumsal seyahat alanında 100 yılı aşkın tecrübesi bulunuyor.

İş seyahatlerini çok daha kolay, verimli ve daha az stresli bir hale getirmeyi, hem tedarikçiler hem de seyahat eden kişiler açısından amaçlayan global acente ağı, dünyada yaklaşık olarak 140 ülkede, 12 bin çalışanı ile faaliyetlerini gerçekleştirirken, 8 bin müşteriye de hizmet sağlıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Amex GBT THY

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