FİNANS

THY'den dev atak: Chelsea ile sponsorluk anlaşması yapacak

FİNANS HABERLERİ  | 14.12.2018 15:55 | Son Güncelleme

Türk Hava Yolları (THY), dev bir sponsorluğa daha imza atarak dünya genelinde adından söz ettirecek.

Gökhan Artan / İstanbul, 14 Aralık (DHA) - Türk Hava Yolları (THY), dev bir sponsorluğa daha imza atarak dünya genelinde adından söz ettirecek. THY'nin Birleşik Krallık'ın dünyaca ünlü futbol kulübü olan Chelsea ile önemli bir işbirliğini imza ataması bekleniyor.
Edinilen bilgilere göre, THY ile mavi beyazlı ekip arasında yakın bir zamanda sponsorluk anlaşması yapılacak. İki tarafın da anlaştığı, yakın bir zamanda anlaşmanın kamuoyuna duyuralacağı öğrenildi.
Anlaşma doğrultusunda THY, Chelsea'ye ulaşım sponsoru olacak. Ünlü kulübü THY yurt dışı maçlarına uçağı ile taşıyacak.
THY reklamları da Birleşik Krallık devinin stadı olan 42 bin kişilik Stamford Bridge'te bilbordlarda gösterilecek.
Daha çok Uzakdoğulu yolcu çekecek
THY'nin özellikle Uzakdoğu'dan önemli bir izleyici kitlesi olan, dünyanın her yerinden izleyicisinin bulunduğu Chelsea'nin stadına vereceği reklam ile daha çok Uzakdoğulu yolcu çekecek.
Birleşik Krallık'ın en zengin isimlerinden biri olan Rus iş adamı Roman Abramoviç'in sahibi olduğu Chelsea ile THY'nin daha önce de sponsorluk için adları geçmişti. Mavi beyazlı ekip şu anda İngiltere liginde 4. sırada yer alıyor.
THY daha önce de Barcelona, Manchester United, Borrusia Dortmund gibi dünyaca ünlü futbol takımları ile önemli sponsorluk anlaşmalarına imza atmıştı.
1905'te kurulan Batı Londra merkezli Chelsea'nin 6 İngiltere ligi şampiyonluğu bulunuyor. Kulüp, iki kez UEFA Kupa Galipleri Kupası'nı, bir kez UEFA Avrupa Ligi ve bir kez de UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazandı.

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