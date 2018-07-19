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THY'den ikram hizmetleri tedariki açıklaması

FİNANS HABERLERİ  | 19.07.2018 17:04 | Son Güncelleme

Türk Hava Yolları ile THY DO&CO İkram Hizmetleri AŞ arasında ikram hizmeti tedarikine ilişkin görüşmelere başlandı

İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yolları (THY), İstanbul Yeni Havalimanı'nda ve Türkiye'deki diğer havalimanlarında alacağı ikram hizmeti tedariki hususunda THY DO&CO İkram Hizmetleri AŞ ile görüşmelere başlandığı belirtildi.

THY'nin, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ikram hizmeti tedarikine ilişkin yer alan iki açıklamasında şunlar kaydedildi:

"Ortaklığımız'ın İstanbul Yeni Havalimanı'nda ve Türkiye'deki diğer havalimanlarında alacağı ikram hizmeti tedariki hususuna ilişkin, DO&CO AG ile ortak kuruluşumuz olan mevcut ikram hizmeti tedarikçimiz THY DO&CO İkram Hizmetleri AŞ ile görüşmelere başlanmış olup, önemlilik arz eden gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır."

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- SATS Investments Pte. Ltd. ile görüşmeler sonlandırıldı

THY'nin İstanbul Yeni Havaliman'ına taşınması ile birlikte söz konusu havalimanında ikram hizmeti tedariki hususuna ilişkin, SATS Ltd'nin (SATS) iştiraki olan SATS Investments Pte. Ltd. (SIPL) ile bir niyet anlaşması imzalandığı ve akabinde ek bir sözleşme ile söz konusu niyet anlaşmasının süresinin uzatıldığı anımsatılan açıklamada, "Ortaklığımız Yönetim Kurulu'nca alınan karar ayrıca SIPL ve ortaklığımızın mutabakatı ile yapılan görüşmeler sonlandırılmış olup, taraflar arasında imzalanan niyet anlaşması fesh edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

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Anahtar Kelimeler:
DO&CO KAP SATS Investments Pte. Ltd. sözleşme feshi Türk Hava Yolları (THY)

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