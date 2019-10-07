THY'den kabin görevlisi olmak isteyenlere müjde: 700 kadın kabin görevlisi alım ilanı yayınlandı

Gökhan Artan / İstanbul, 7 Ekim (DHA) Filosu her geçen yıl büyüyen Türk Hava Yolları(THY), artan kabin görevlisi ihtiyacını karşılamak için 700 kadın kabin görevlisi alımı ilanı yayınladı.İlana başvuru için en az lise mezunu ve 1 Ocak 1989 ile 31 Aralık 1999 tarihleri arasında doğmuş olma şartları getirildi.

THY, İstanbul Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile bugün İstanbul İl Müdürlüğü’nde imzalanan protokolle bayan kabin memuru alımı ilanını duyurdu.İlana başvuruda bulunan bütün adaylar, Türk Hava Yolları'nın sınav merkezlerinde uygulanmakta olan İngilizce test ve yetkinlik envanteri aşamaları için SMS ve e-posta yoluyla davet edilecek. Mülakata davet edilen adaylar, evrak kontrolü, boy-kilo ölçümü, dövme-yara izi kontrolü, grup çalışması, kurul mülakatı, İngilizce mülakat ve psikolog görüşmesi aşamalarına katılacak.

THY'nin İnsan Kaynakları'ndan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Abdulkerim Çay ve İstanbul Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Yunus Yelmen tarafından imzalanan protokolle THY, 700 başvuru sahibini istihdam edecek. Kabin görevlisi alımıyla ilgili Türk Hava Yolları Genel Müdür Yardımcısı (İnsan Kaynakları) Abdulkerim Çay, “Ülkemizin bayrak taşıyıcı havayolu ve en önemli küresel değerlerinden biri olan markamız, dünyanın en iyi havayolu olma hedefiyle izlediği yol haritasında her geçen gün belirli bir mesafe kat ediyor. Seyahat deneyiminin hemen hemen her aşamasında hayata geçirdiğimiz yenilikçi icraatlar ve hızla büyüyen filo ve uçuş ağımızla gelişimimizi bilfiil sürdürüyoruz. Bu gelişim süresince istikrarla büyüyen markamızda tabiatıyla oluşan insan kaynağı ihtiyacını gereğince karşılayabilmeye yönelik çalışmalarımızı titizlikle ele alıyor, yolculuğumuzda bizlere eşlik edecek yeni çalışma arkadaşlarımızla birlikte bu büyümenin sağlıklı ve sağlam normlarda devamını getirmeyi amaçlıyoruz. Bu bağlamda, bugün burada imza altına aldığımız protokolle duyurduğumuz bayan kabin memuru alımı iş ilânımızla yolcumuza doğrudan dokunan yüzümüz olan kabin memuru arkadaşlarımızı giderek genişleyen ailemizin bir ferdi olmaya davet ediyor, başarı hikâyemizde katkı sahibi olmaya çağırıyoruz.” dedi.