"Yolcu artık telefonuna bağlı kalmak istiyor. Bu konuda yapılan bir araştırmaya göre, genç nüfusta internete bağlı olmak, ikramdan daha öncelikli hale gelmeye başlamış. Biz de dünyadaki bu trendi görerek, dar gövde uçaklarımızda da internet hizmeti vermek için büyük bir yatırım yapacağız. İlave olarak 10 bin fit yerine 'kapıdan kapıya internet' hizmetine geçeceğiz. Yani siz, uçak push back yapmaya başladığında internete bağlanacaksınız. Uçaktan inene kadar internete bağlı olacaksınız. Cep telefonunu uçak modunda wifi'ye bağlı olarak kullanabileceksiniz. Dünyada birkaç havayolunda başlanan bu uygulayamaya biz de THY olarak başlayacağız."

Hava yolunda internet hizmetinin, 10 bin fitin üzerinde aktif olduğunu anlatan Ekşi, şöyle devam etti:

THY'nin 150 dar gövde uçağına internet hizmeti almak için yaptıkları ihalenin bir ay içinde sonuçlanacağını dile getiren Ekşi, böylece dar veya geniş gövde ayrımı olmadan bütün THY'nin uçaklarında internet hizmetini verebileceklerini kaydetti.

Bilal Ekşi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, THY'nin geniş gövdeli uçaklarla yapılan uzun uçuşlarda internet hizmeti verdiğini, dünyada dar gövdeli uçaklarda internet hizmeti uygulamasının ise yeni yeni başladığını belirtti.

ARİFE YILDIZ ÜNAL - Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, THY'nin 150 dar gövde uçağında internet hizmeti verilmesine ilişkin ihalenin bir ay içinde sonuçlanacağını belirterek, "Yolcu artık telefonuna bağlı kalmak istiyor. Biz de dünyadaki bu trendi görerek, 'kapıdan kapıya internet' hizmetine geçeceğiz." dedi.

Ekşi, uçak içinde kitap ve gazete de bulunduğunu ifade ederek, gençlerin film izledikleri kadar kitapları da okumalarını istedi.

Yaklaşık 15 gün önce başlayan bu uygulamayla uçak içinde wifi hizmetiyle akıllı telefonlara istenilen filmin aktarıldığını anlatan Ekşi, 41 uçakta kullanılan bu uygulamadan bugüne kadar 22 bin yolcunun faydalandığını söyledi.

Ekşi, uçaklarında koltuk arkalarındaki ekranlardan sinema, film, haber izlenebildiğini anımsatarak, bu ekranların olmadığı uçaklarda HAVELSAN ile THY iş birliğiyle geliştirilen eğlence sistemini hizmete sunduklarını bildirdi.

Atatürk Havalimanı'ndaki lounge salonlarının, bazı havalimanlarından daha büyük olduğunu ifade eden Ekşi, yeni havalimanında iç ve dış hat için lounge salonu yaptıklarını anlattı.

Yeni havalimanında bussiness class, kartlı müşteriler ve çok özel müşterilere yönelik farklı segmentlerde lounge hizmeti sunacaklarını anlatan Ekşi, "dillere destan" lounge salonunun THY'nin imajına çok büyük katkı sağlayacağını kaydetti.

- "Makyaj hizmeti sunacağımız alan da olacak"

Birçok yolcunun Atatürk Havalimanı'ndaki lounge hizmetinden yararlanmak için İstanbul aktarmalı uçuş tercih ettiğini dile getiren Ekşi, "Yeni lounge salonumuzdan sonra onlar bizim devamlı müşterilerimiz olacaklar. Belki öyle bir turizm akımı başlar. Turkish DO&CO tarafından işletilen lounge salonumuzda pidelerimiz çok meşhur. Pide kuyruklarına giriliyor. Türk damak zevki, yabancı misafirlere çok hoş geliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Yeni havalimanında tarihi eserlerin sergileneceği müze alanı, elektronik oyunların oynanabileceği, makyaj yapılabilecek özel alanların da bulunacağını ifade eden Ekşi, "Yolcularımıza yönelik daha değişik şeyler yapılıyor. Nihai çalışmaları bitti." dedi.