THY’den küreysel düzeyde anlaşmaya imza attı

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA) TÜRK Hava Yolları (THY) kurumsal seyahat anlamında dünyanın önde gelen acentelerinden biri olarak görülen American Express Global Business Travel (GBT) ile bir anlaşma imzaladı.

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı ve Amex GBT Yönetim Kurulu Başkanı, Greg O’Hara tarafından atılan imzalarla, Amex GBT ile 2014-2017 yıllarında Avrupa, Kuzey Amerika ve Asya/Pasifik bölgelerinde “bölgesel düzeyde” işbirliği bulunan THY, bu kez global seviyede bir ortaklığı hayata geçirmiş oldu. Bu anlaşma ile küresel taşıyıcı, Amex GBT’nin en üst seviyede destek vereceği havayollarından biri olmakla birlikte ayrıca, kapsamı genişletilen anlaşma çerçevesinde “Güney Amerika” bölgesini de, Amex GBT ile ortak hizmet alanına dâhil etti.

TERCİH EDİLEN HAVAYOLU OLMAK İSTİYORUZ

Anlaşmayı değerlendiren THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı; “Amex GBT ve Türk Hava Yolları arasında bu ölçüde önemli bir işbirliği imzalamış olmaktan son derece memnunuz. Kapsamını genişlettiğimiz bu yeni anlaşma ile kurumsal seyahat segmentinde pazar payımızı artırmayı ve dünya genelindeki tüm iş seyahatlerinde en çok tercih edilen havayolu olmayı hedefliyoruz” dedi.