THY’den sosyal sorumluluk projesine destek

Uçuş ağı ve filosunu her geçen gün genişleten THY ana faaliyet kollarının yanı sıra dünya genelinde sergilediği sosyal sorumluluk bilinci ile de bu alanda çalışmalarını sürdürüyor. THY bu kez, yasal göç seçeneklerinin desteklenmesi, gönüllü geri dönüşlere yardım, göçmen sağlığı, para transferi ve mültecilerin yeni bir ülkeye yerleştirilmesi gibi alanlarda Birleşmiş Milletler (UN) bünyesinde faaliyet gösteren Uluslararası Göç Örgütü (International Organiztaion for Migration-IOM) ile güvenli düzenli göçün desteklenmesi amacıyla uzun vadeli bir ortaklığa imza attı. Söz konusu işbirliği başlangıçta, dünya genelindeki göçmenlere sunulan hizmetler hakkındaki uygulanabilir pratik bilgileri telekomünikasyon teknolojisinin yaygın kullanımı üzerinden sağlayan ‘göç uygulaması’; ‘MigApp’ üzerinde yoğunlaşıyor.

ÖNEMLİ BİR ANLAŞMA

IOM’un Cenevre’deki merkezinde düzenlenen imza töreninde bir konuşma yapan IOM Genel Direktörü William Swing, "Anlaşma, hem Türk Hava Yolları'nın global ölçekte sahip olduğu sosyal sorumluluk şuuru, hem de bizim IOM olarak göçmenler ve mültecilere ilişkin icra ettiğimiz taahhütler bağlamında bir dizi imkân yaratıyor. Bu önemli iş birliği aynı zamanda, göçmenlerin bilgilendirilmesi, göçmen haklarının teşvik edilmesi, havayolu yetkililerinin günümüzün en korkunç suçlarından bir olan insan kaçakçılığı ve ticaretine karşı duyarlı hale getirilmesi için eğitim anlamında çok daha fazla şey yapabilmemize olanak sağlayacak ideal bir ortaklık ”dedi.

BÜYÜK MEMNUNİYET DUYUYORUZ

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı ise şunları söyledi:

“Bugün dünyadaki mağdur topluluklara yardım eli uzatarak, küresel sosyal sorumlulukta lider ve örnek ülke olan Türkiye'nin ulusal bayrak taşıyıcısı olarak IOM ile mevcut iş birliğimizi güçlendirmekten dolayı büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Bu anlaşma sayesinde, Birleşmiş Milletler’in Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'nde öngördüğü özgürce ve yasal olarak seyahat etme ve birlikte barış içinde yaşama fikirlerini, ayakları yere basan, sağlam formüllerle teşvik etmeyi amaçlıyoruz.”