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THY’den sosyal sorumluluk projesine destek

FİNANS HABERLERİ  | 11.09.2018 11:07 | Son Güncelleme

 TÜRK Hava Yolları (THY) ve Birleşmiş Milletler (UN) bünyesinde faaliyet gösteren Uluslararası Göç Örgütü (International Organization For Migration- IOM) arasında güvenli ve düzenli göçün desteklenmesi amacıyla yeni bir işbirliği anlaşmasına imza attı.

THY’den sosyal sorumluluk projesine destek

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA) TÜRK Hava Yolları (THY) ve Birleşmiş Milletler (UN) bünyesinde faaliyet gösteren Uluslararası Göç Örgütü (International Organization For Migration- IOM) arasında güvenli ve düzenli göçün desteklenmesi amacıyla yeni bir işbirliği anlaşmasına imza attı.

Uçuş ağı ve filosunu her geçen gün genişleten THY ana faaliyet kollarının yanı sıra dünya genelinde sergilediği sosyal sorumluluk bilinci ile de bu alanda çalışmalarını sürdürüyor. THY bu kez, yasal göç seçeneklerinin desteklenmesi, gönüllü geri dönüşlere yardım, göçmen sağlığı, para transferi ve mültecilerin yeni bir ülkeye yerleştirilmesi gibi alanlarda Birleşmiş Milletler (UN) bünyesinde faaliyet gösteren Uluslararası Göç Örgütü (International Organiztaion for Migration-IOM) ile güvenli düzenli göçün desteklenmesi amacıyla uzun vadeli bir ortaklığa imza attı. Söz konusu işbirliği başlangıçta, dünya genelindeki göçmenlere sunulan hizmetler hakkındaki uygulanabilir pratik bilgileri telekomünikasyon teknolojisinin yaygın kullanımı üzerinden sağlayan ‘göç uygulaması’; ‘MigApp’ üzerinde yoğunlaşıyor.

ÖNEMLİ BİR ANLAŞMA

IOM’un Cenevre’deki merkezinde düzenlenen imza töreninde bir konuşma yapan IOM Genel Direktörü William Swing, "Anlaşma, hem Türk Hava Yolları'nın global ölçekte sahip olduğu sosyal sorumluluk şuuru, hem de bizim IOM olarak göçmenler ve mültecilere ilişkin icra ettiğimiz taahhütler bağlamında bir dizi imkân yaratıyor. Bu önemli iş birliği aynı zamanda, göçmenlerin bilgilendirilmesi, göçmen haklarının teşvik edilmesi, havayolu yetkililerinin günümüzün en korkunç suçlarından bir olan insan kaçakçılığı ve ticaretine karşı duyarlı hale getirilmesi için eğitim anlamında çok daha fazla şey yapabilmemize olanak sağlayacak ideal bir ortaklık ”dedi.

BÜYÜK MEMNUNİYET DUYUYORUZ

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı ise şunları söyledi:

“Bugün dünyadaki mağdur topluluklara yardım eli uzatarak, küresel sosyal sorumlulukta lider ve örnek ülke olan Türkiye'nin ulusal bayrak taşıyıcısı olarak IOM ile mevcut iş birliğimizi güçlendirmekten dolayı büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Bu anlaşma sayesinde, Birleşmiş Milletler’in Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'nde öngördüğü özgürce ve yasal olarak seyahat etme ve birlikte barış içinde yaşama fikirlerini, ayakları yere basan, sağlam formüllerle teşvik etmeyi amaçlıyoruz.”

THY, KÜRESEL GÖÇ FİLMİ FESTİVALİNE DESTEK VERECEK

Söz konusu anlaşma ile göçmen ticaretinin önlenmesi ve sınır ötesi destek ve dokümantasyon konularında Türk Hava Yolları çalışanlarının ve ortaklarının olası eğitimi de dâhil olmak üzere, menşe ülkelerdeki güvenli seyahat unsuruna ilişkin bilinçlendirme kampanyalarında daha etkin bir işbirliği hedefleniyor. IOM ve Türk Hava Yolları tarafından gelecekte uygulamaya alınacak diğer işbirliği projeleri kapsamında, seyahat sağlık yardımı/ hareket öncesi sağlık taraması hizmetleri de dâhil olmak üzere göçmen sağlığı konusunda farklı çalışmalara da imza atılacak. Türk Hava Yolları’nın ayrıca, IOM’un 870 filmlik sunumunu içeren ve Kasım-Aralık 2018’de 100’ün üzerinde ülkede gösterime girecek, bu yılki ‘Küresel Göç Film Festivali’ne de destek vermesi bekleniyor.

MİGAPP UYGULAMASI HAKKINDA

Aralık 2017’de IOM’un dijital hareketliliğe geçişinin bir parçası olarak uygulamaya alınan MigApp; göçmenlere vize, sağlık ve seyahat yönetmelikleri, çatışma veya doğal afetlerden kaynaklanan küresel olaylara karşı uyarılar ve insan ticareti ile ilgili dünya genelindeki danışma hatlarına ilişkin İngilizce bilgi sağlayarak, günümüzde göçle ilgili dolaşımda olan yoğun bilgi kirliliği karşısında mücadele vermeyi amaçlıyor. Uygulamanın 2018 Mayıs güncellemesi ayrıca, Fransızca, İspanyolca ve Arapça dil seçeneklerini de kapsıyor. MigApp kullanımıyla örneğin Güney Afrika, Nepal, Pakistan ve Mısır'dan İngiltere, Avustralya, Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri'ne seyahat eden ve otomatik ödeme yapan göçmenler tıbbi randevularını artık bu uygulama üzerinden rezerve edebiliyorlar.

(FOTOĞRAF)

THY’den sosyal sorumluluk projesine destek

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