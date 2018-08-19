THY'den yolcu taşıma rekoru

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA) - TÜRK Hava Yolları (THY), 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin ilk gününde bin 547 seferle 253 bin yolcuya hizmet vererek rekora imza attı.
Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bayram tüm yoğunluğu ile davam ediyor. Dün tarihi bir rekor ile 1547 seferimizde 253 bin yolcumuzla yüzde 75 zamanında kalkış ile sevenlerine ulaştırdık. Tüm gayretimiz ile bu yoğunlukta sizlere daha iyi hizmet vermeye çalışıyoruz. Tercihiniz için teşekkür" dedi.
THY Genel Müdürü Ekşi'den bilet fiyatı müjdesi!
SGK, düğmeye bastı! Eksik maaş ödenen Bağ-kur'lulara toplu ödeme yapılacak
Ticaret Bakanlığı'ndan kur hamlesi
50 bin küçükbaşın dağıtımına Kurban Bayramı sonrası başlanıyor
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan ilave tedbirler
Merkez Bankası dolar kuru beklenti anketini açıkladı
Dolar ne kadar? 1 dolar kaç TL? (17 Ağustos dolar yorumları)
Güney Ege'de rezervasyonlar yüzde yüz doldu
Avşa Adası bayramda nüfusunun 40 katı turisti ağırlayacak
Vestel hisseleri 'Erdoğan' ile yükseldi
Okuyucu Yorumları 0 yorum