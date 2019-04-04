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THY/Ekşi:Dünya birinciliği için İstanbul Havalimanı'na gidiyoruz

FİNANS HABERLERİ  | 04.04.2019 13:46 | Son Güncelleme

 Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, şirket çalışanlarına yönelik yayınladığı mesajda, "Daha fazla büyümek, dünyada birinciliğe yükselmek için İstanbul Havalimanı’na gidiyoruz.

THY/Ekşi:Dünya birinciliği için İstanbul Havalimanı'na gidiyoruz

Gökhan Artan /​ İstanbul, 4 Nisan (DHA)- Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, şirket çalışanlarına yönelik yayınladığı mesajda, "Daha fazla büyümek, dünyada birinciliğe yükselmek için İstanbul Havalimanı’na gidiyoruz. Biz doğudan batıya göç etmiş ve medeniyetler kurmuş bir tarihe sahip olmanın şuuru ile buna “Büyük Göç” dedik" ifadelerini kullandı.

İstanbul Havalimanı, uçuşların başladığı 31 Ekim 2018 tarihinden itibaren 415 bin yolcuyu ağırladı. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Büyük taşınmaya adım adım hazırlandık. Arkadaşlarımız ile 37 taşınma hazırlık toplantısı yaptık. 29 Ekim 2018 den beri İstanbul Havalimanımızı arkadaşlarımız 3 bin 272 uçuş ve 415 bin yolcu ile ilmek ilmek deneyimlediler. Emeklerinize sağlık. Büyük taşınmaya ekip olarak hazırız" bilgilendirmesini yaptı.

"DÜNYA BİRİNCİLİĞİ İÇİN GİDİYORUZ"

Bu arada THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, büyük taşınma öncesi şirket çalışanlarına mail atarak seslendi. Yayınladığı mesajda 86 yıllık Atatürk Havalimanı serüvenlerinin 6 Nisan saat 02.00’de yapılacak Singapur seferi ile sona ereceğini dile getiren Ekşi'nin mesajından satır başları şöyle; "Türk Hava Yolları bu sürede yerel bir havayolundan küresel bir havayoluna dönüştü. 5 uçaklı bir havayolundan 330 uçaklı, dünyanın en çok ülkesine uçan havayolu haline geldi.Şimdi daha fazla büyümek dünyada birinciliğe yükselmek için İstanbul Havalimanı’na gidiyoruz. Biz doğudan batıya göç etmiş ve medeniyetler kurmuş bir tarihe sahip olmanın şuuru ile buna “Büyük Göç” dedik. Türk Hava Yolları ailesi olarak bu “Büyük Göç”e çok çalıştık. Yeni havalimanımızın her bir santimini adım adım gözden geçirdik desem kesinlikle abartmış olmayız.İstanbul Havalimanı’na yeni evimiz dedik, öyle sahiplendik. Çok güzel, çok büyük bir Zafer Anıtı inşa edildi.

"Şimdiye kadar 3272 sefer ile 415 binin üzerinde yolcu taşıyarak yeni evimizi ilmek ilmek deneyimledik. Operasyon birimlerimizin inşaatlarını çok kısa sürede yaptık. Altyapılarını kurduk. Az zamanda büyük işler başardık. Bu hikâye tam yazılırsa nice kahramanların emekleri görülür. Başından beri emeği geçen tüm arkadaşlarıma tek tek teşekkür ediyorum. Sizlerden Allah razı olsun. Şimdi yeni başlangıç.İstanbul Havalimanı bize ufuklar getirecek. Antalya zirvesinde söylediğim gibi ülkemiz için, ailemiz için ve kendimiz için “çooook çalışacağız çoook". Fotoğraflı)

THY/Ekşi:Dünya birinciliği için İstanbul Havalimanı'na gidiyoruz

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