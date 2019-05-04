THY'nin 2019 hedefi 90 milyon yolcu

İSTANBUL (AA) - THY Genel Müdür Yardımcısı Abdulkerim Çay, küresel havacılık sektöründe bu yıl yolcu sayısının 4,6 milyara ulaşmasının beklendiğini kaydederek, "THY'ye baktığımızda ise 2018'de 75 milyon yolcu taşıdı. Bu sene de hedefimiz yaklaşık 90 milyon yolcu." dedi.

İGA, THY ve Boğaziçi Üniversiteliler Derneği iş birliğiyle üniversitenin Albert Long Hall Salonu'nda "İstanbul Havalimanı Ekonomisi: Gelecek ve Fırsatlar Paneli" düzenlendi.

Etkinliğin açılışında konuşan Çay, THY'nin şu anda 124 ülkeye ve 311 nokta uçtuğunu kaydederek, hem yolcu hem de kargo açısından dünyada en fazla noktaya uçan havayolu şirketi olduklarını söyledi.

THY'nin Türkiye'nin en değerli markalarından olduğunu dile getiren Çay, dünyada havacılıkta marka bilinirliğinde ikinci sırada yer aldıklarını ifade etti.

Çay, THY'nin ülke ekonomisine katkısından bahsederek, en fazla hizmet ihracatı sağlayan bir havayolu şirketi olduklarını, ciddi bir insan kaynaklarının bulunduğunu anlattı.

Geçen yıl havacılık sektörünün yüzde 6 büyümeyle 4,3 milyar yolcu sayısına ulaştığını, bu yıl rakamın 4,6 milyar yolcuya çıkmasının beklendiğini ifade eden Çay, "THY'ye baktığımızda ise 2018'de 75 milyon yolcu taşıdı. Bu sene de hedefimiz yaklaşık 90 milyon yolcu." diye konuştu.