THY'nin 5 seferinde yolcular yeni yılı iki kere kutladı

Gökhan Artan / İstanbul, 1 Ocak (DHA) - Türk Hava Yolları'nın Amerika kıtasına yaptığı 5 sefer de seyahat eden yolcular yeni yılı iki kere kutladı.

Dünya genelinde milyonlarca yolcu uçuş sırasında yeni yılı karşıladı. Türk Hava Yolları'nın dün İstanbul'dan havalanan New York, Şikago, Washington, Miami ve Toronto'ya giden uçaklarında ise yolcular hem havada hem de yerde yeni yıla girdi. İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan Türkiye saati ile 15:00 -16:00 arasında havalanan Amerika kıtasına giden 5 seferdeki yolcular, Türkiye 2019'a girdiğinde uçuşta bulundukları için önce havada kutlama yaptılar. Yolculardan bazıları uçaklardaki internet bağlantısı ile yakınlarının yeni yıl kutlamasına da eşlik etti. Uçuşlar ortalama 10 saat sürerken THY uçaklarının indiği kentlerde saat farkından dolayı yeni yıla girilmemişti. Bu kentler de THY uçakları indiğinde yerel saatler 17:00 ile 19:00'u gösteriyordu. Kıtalararası seyahat eden 5 seferdeki yolcular havada kutlamalarının yanı sıra saat farkından dolayı ABD ve Kanada'da yeni yılı yerde de karşıladı. Türkiye 2019'a girdiğinde Türk hava sahasında da yer alan uçaklardaki yolcular da yeni yılı havada kutladı.