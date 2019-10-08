THY'nin 700 kadın kabin görevlisi alım ilanına büyük ilgi başvuru sayfasını kilitledi

Gökhan Artan / İstanbul, 8 Ekim (DHA) Türk Hava Yolları'nın(THY), 700 kadın kabin görevlisi alım ilanına adaylar büyük ilgi gösterince başvurunun yapıldığı web sitesi yoğunluktan kilitlendi. Dün yayınlanan başvuru ilanına şimdiye kadar on binlerce kişinin başvurduğu ve ilanın başvuru rekoru kıracağı öğrenildi. Türk Hava Yolları'nın(THY) büyüyen filosuna paralel olarak kabin ekibi sayısı da artıyor. THY kabin ekiplerine bu yılın ilk yarısında 1653 kabin personeli daha katılıdı. İstanbul Havalimanı'nın açılmasıyla beraber filosu ve uçtuğu noktalar daha da artan Türk Hava Yolları filosuna yeni uçaklar katılmaya devam ediyor. Boeing 787-9 Dreamliner tipi uçakları filosuna katmaya başlayan THY uçuş ekipleri başta olmak üzere yeni istihdamlar sağlayacak. THY, İstanbul Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile dün İstanbul İl Müdürlüğü’nde imzalanan protokolle 700 kadın kabin memuru alımı ilanını duyurarak başvuruları başlatmıştı. THY'nin web sitesinden yayınlanan ilana adayların büyük ilgisi başvuru sayfasının kilitlenmesine yol açtı.Dünden itibaren ilana on binlerce kişinin başvurduğu öğrenildi.İlanın başvuru rekoru kırması bekleniyor.

Başvuru sahiplerinde aranılacak başlıca özellikler şöyle sıralandı; Aranılan genel koşullar; -T.C. Vatandaşı olmak (Mavi kart sahibi olanlar başvuru yapabilir.) -01/01/1989 ile 31/12/1999 tarihleri arasında doğmuş olmak, -En az lise mezunu olmak, -İyi derecede İngilizce bilmek (İkinci yabancı dil tercih sebebidir.), -Adli Sicil Kaydı ve/veya Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak, -Daha önce Türk Hava Yolları veya diğer havacılık kuruluşlarındaki uçuş görevlerinden disiplinsizlik veya sağlık nedeniyle ayrılmış olmamak. Başvuru sahiplerinde aranılacak başlıca özelliklere; -Güler yüzlü, -İletişim becerisi yüksek, -Ekip çalışmasına yatkın, -Dinamik bayan çalışma arkadaşları olarak yer veriliyor. Tercih edilen sağlık ve fiziki koşullar ise; -160-180 cm. arası boya sahip olmak (Boy-kilo ölçümleri, THY A.O. veya THY A.O.’nun belirleyeceği kurum/kuruluş tarafından yapılmakta olup, bayrak taşıyıcı havayolu tarafından belirlenen oranlara uygun olmalıdır.) -Türk Hava Yolları Kabin Memuru üniforması giyildiğinde, vücudunun görünecek yerlerinde dövme, piercing, yanık ve yara izi vb. bulunmamak,