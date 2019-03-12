FİNANS

THY’nin Boeing 737 Max 8'leri yere indirme kararı alındı

FİNANS HABERLERİ  | 12.03.2019 18:00 | Son Güncelleme

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün (SHGM) talebi doğrultusunda, Türk Hava Yolları'nın (THY), filosunda bulunan Boeing 737 Max 8'leri yere indirme kararı alındı.

THY’nin Boeing 737 Max 8'leri yere indirme kararı alındı

Gökhan Artan / İstanbul, 12 Mart (DHA) - Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün (SHGM) talebi doğrultusunda, Türk Hava Yolları'nın (THY), filosunda bulunan Boeing 737 Max 8'leri yere indirme kararı alındı.

Hava trafiği ile ilgili anlık bilgiler veren flightradar uygulaması, THY filosunda bulunan İstanbul'dan kalkış yapan Boeing 737 Max 8'lerin Atatürk Havalimanı'na geri döndüğü bilgisini fotoğraf eşliğinde paylaştı. Radardaki verilire göre İstanbul'dan Londra'nın Gatwick Havalimanı'na ve Birmingham'a, Nouakchott'a, İstanbul'dan havalanan Boeing 737 Max 8'lerin havadan geri döndüğü bilgisi paylaşıldı.Havadan geri dönmelerin, Türk Hava Yolları'nın, filosunda bulunan Boeing 737 Max 8'leri yere indirme kararından kaynaklandığı öğrenildi.

Yere indirme kararı mı aldılar

Etiyopya'nın Addis Ababa kentinden Pazar günü 149 yolcu ve 8 mürettebatı ile Kenya'nın Nairobi kentine uçuş yaptığı sırada düşen Boeing 737 Max 8 tipi uçaktan kurtulan olmadı. 2018 yılı üretim tarihli uçağın aynı modeli de 29 Ekim 2018'de adı büyük bir kazaya daha karışmıştı. Endonezya Lion Havayolları'na ait Boeing 737 Max 8 tipi uçak, Jakarta-Pangkalpinang seferini yaparken denize düştü. Kazada 181 yolcu ve 8 mürettebat yaşamını yitirdi. Etiyopya Havayolları'nın düşen Boeing 737 Max 8 ile beraber aynı model uçağın son 5 ayda ikinci kez düşmesi sonrası dikkatler Max 8 tipi uçaklara çevrilmişti.Dünya genelinde birbiri ardına havayolu şirketleri Boeing 737 Max 8 tipi uçakları yere indirme kararı aldılar.THY’nin resmi web sitesinde filo bilgilerine göre 12 adet B737-8 Max tipi uçak bulunduğu bilgisi yer alıyor. (Fotoğraf)

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