THY'nin 'büyük göçü'nün tüm detayları belli oldu

Gökhan Artan / İstanbul, 20 Mart (DHA)- Türk Hava Yolları’nın, İstanbul Havalimanı’na büyük göçünün tüm detayları da belli oldu. THY'nin ve iştiraklerinin ekipmanlarının yüzde 26’sı 3 Nisan tarihine kadar İstanbul Havalimanı'na taşınacak. 6 Nisan Cumartesi saat 02:00 itibarıyla Atatürk Havalimanı’ndan planlanan tüm uçuşlarını İstanbul Havalimanı’ndan yapacak olan THY, 5-6 Nisan tarihleri arasında ise 707 TIR seferi ile 45 saatte yeni merkezine taşınacak. Büyük taşınma sırasında yollara acil durum kurtarma ekipleri de tedbir amacıyla konuşlandıralacak.İstanbul Havalimanı taşınma güzergahı için ise Basın Ekspres yolu üzerinden yapılacak.Alternatif bir taşınma güzergahı da belirlendi.

Atatürk Havalimanı’ndan İstanbul Havalimanı’na büyük göçe artık günler kaldı. Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na taşınma süreci 5 Nisan saat 03:00'da başlayacak ve 7 Nisan saat 00:00'da bitecek. Taşınma süreci 45 saat sürecek. Türk Hava Yolları da, 6 Nisan 2019 saat 02:00 itibarıyla Atatürk Havalimanı’ndan planlanan tüm uçuşları İstanbul Havalimanı’ndan gerçekleştirecek. THY’nin dev merkeze taşınmasıyla ilgili tüm detaylara Demirören Haber Ajansı(DHA) ulaştı. THY'nin ve iştiraklerinin ekipmanlarının yüzde 26’sı 3 Nisan tarihine kadar İstanbul Havalimanı'na taşınacağı öğrenildi.