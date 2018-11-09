THY'nin doluluk oranı ekimde yüzde 83,4'e ulaştı

İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yolları'nın (THY) doluluk oranı ekimde 2 puan artarak yüzde 83,4'e ulaştı. Şirketin geçen ay taşıdığı yolcu sayısı ise 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 5 artışla 6,5 milyona yükseldi.

THY'nin açıklamasına göre, yolcu sayısı, ekim ayı verileri, yolcu sayısındaki artışın yıl sonuna doğru da devam ettiğini gösterdi.

Ekimde taşınan yolcu sayısı geçen yılın aynı ayına göre yaklaşık yüzde 5 artış göstererek 6,5 milyona, toplam doluluk oranı ise geçen yılın aynı dönemine göre 2 puan artarak 83,4'e ulaştı.

Dış hat doluluk 3 puanlık artışla yüzde 83,2 olarak gerçekleşirken, iç hat uçuşlarda ise yüzde 85,1 doluluk oranına ulaşıldı.

Dıştan dışa transfer yolcu sayısında yaklaşık yüzde 7'lik bir artış yaşandı. Dıştan dışa transfer yolcu hariç yurt dışı yolcu sayısında ise yüzde 8'lik bir artış yaşandı.

Kargo ve posta hacmi geçen aylardaki çift haneli büyüme trendine devam ederek, 2017'nin yılın aynı dönemine göre yüzde 24 arttı. Kargodaki bu büyümeye yüzde 42 ile iç hatlar, yüzde 35 ile Afrika, yüzde 30 ile Kuzey Amerika ve yüzde 24 ile Avrupa katkı sağladı.