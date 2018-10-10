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THY'nin doluluk oranı eylülde yüzde 83,4'e ulaştı

FİNANS HABERLERİ  | 10.10.2018 16:19 | Son Güncelleme

THY'nin doluluk oranı eylül ayında 2 puan artarak yüzde 83,4'e ulaştı. Şirketin geçen ay taşıdığı yolcu sayısı ise 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 1'e yakın artışla 7 milyona yaklaştı - Yılın 9 ayında 2017'nin aynı dönemine göre talepte yüzde 10'luk artış sağlanırken, yolcu sayısı yüzde 12 artarak 58 milyona ulaştı

İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yolları'nın (THY) doluluk oranı eylülde 2 puan artarak yüzde 83,4'e ulaştı. Şirketin geçen ay taşıdığı yolcu sayısı ise 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 1'e yakın artışla 7 milyona yaklaştı.

THY'nin açıklamasına göre, taşınan yolcu sayısında görülen büyüme trendi eylülde de devam etti. Taşınan yolcu sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1'e yakın artış göstererek yaklaşık 7 milyon oldu.

Eylülde, toplam doluluk geçen yılın aynı dönemine göre 2 puan arttı. Dış hat doluluk 2 puanlık artışla yüzde 83 olarak gerçekleşirken, iç hat uçuşlarda ise 2 puanın üzerinde bir artışla yaklaşık yüzde 87 doluluk oranına ulaşıldı. Dıştan dışa transfer yolcu sayısında yaklaşık yüzde 3'lük bir artış yaşandı.

Kargo ve posta hacmi geçen aylardaki çift haneli büyüme trendine devam ederek, 2017'nin aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 22 arttı. Kargodaki bu büyümeye yüzde 48 ile iç hatlar, yüzde 32 ile K. Amerika, yüzde 23 ile Afrika ve yüzde 20 ile Uzak Doğu katkı sağladı.

Eylülde geçen yılın aynı dönemine göre yolcu doluluk oranında Afrikada yaklaşık 7 puan, Avrupa, iç hatlar ve Uzak Doğu'da ise yaklaşık 2 puan artış gerçekleşti.

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- 9 ayda 58 milyon yolcu

Ocak-Eylül 2018 Trafik Sonuçları Değerlendirmesine göre ise yılın ilk üç çeyreğinde 2017'nin aynı dönemine göre talepte yüzde 10'luk artış sağlandı ve yolcu sayısı yüzde 12 artarak 58 milyona ulaştı.

Toplam yolcu doluluk oranı ocak-eylül döneminde 3 puanlık artışla yüzde 82 olarak gerçekleşti. Yurt dışı yolcu doluluğu 3 puan artarak yüzde 81 seviyesini aşarken, yurt içi yolcu doluluğu ise yaklaşık 2 puan artarak yüzde 85 seviyesini aştı.

Dıştan dışa transfer yolcu (transit yolcu) hariç tutulduğunda yurt dışı yolcu sayısında yüzde 13'lük önemli bir artış yaşandı.

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün de konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu yıl ülkemize olan talep artışı yılın ilk üç çeyreğinde Türk Hava Yolları istatistiklerine de yansıdı. İlk 9 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yolcu talebinde yüzde 10'luk artış görülürken yolcu sayımız yüzde 12 artarak 58 milyona ulaştı." ifadelerini kullandı.

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