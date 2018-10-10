THY'nin doluluk oranı eylülde yüzde 83,4'e ulaştı

İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yolları'nın (THY) doluluk oranı eylülde 2 puan artarak yüzde 83,4'e ulaştı. Şirketin geçen ay taşıdığı yolcu sayısı ise 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 1'e yakın artışla 7 milyona yaklaştı.

THY'nin açıklamasına göre, taşınan yolcu sayısında görülen büyüme trendi eylülde de devam etti. Taşınan yolcu sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1'e yakın artış göstererek yaklaşık 7 milyon oldu.

Eylülde, toplam doluluk geçen yılın aynı dönemine göre 2 puan arttı. Dış hat doluluk 2 puanlık artışla yüzde 83 olarak gerçekleşirken, iç hat uçuşlarda ise 2 puanın üzerinde bir artışla yaklaşık yüzde 87 doluluk oranına ulaşıldı. Dıştan dışa transfer yolcu sayısında yaklaşık yüzde 3'lük bir artış yaşandı.

Kargo ve posta hacmi geçen aylardaki çift haneli büyüme trendine devam ederek, 2017'nin aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 22 arttı. Kargodaki bu büyümeye yüzde 48 ile iç hatlar, yüzde 32 ile K. Amerika, yüzde 23 ile Afrika ve yüzde 20 ile Uzak Doğu katkı sağladı.

Eylülde geçen yılın aynı dönemine göre yolcu doluluk oranında Afrikada yaklaşık 7 puan, Avrupa, iç hatlar ve Uzak Doğu'da ise yaklaşık 2 puan artış gerçekleşti.