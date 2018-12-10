THY'nin en fazla yolcu artışı Afrika'ya, en fazla doluluk ise Kuzey Amerika'ya oldu

Gökhan Artan / İstanbul, 10 Aralık (DHA) - Türk Hava Yollar'nın 11 ayda yolcu sayısı yüzde 10 artarak 69,7 milyona ulaştı.11 ayda en büyük artış yüzde 15 yükselişle 3 milyon 224 bin yolcunun taşındığı Afrika kıtasına; en büyük doluluk oranı ise yüzde 88,9 ile Kuzey Amerika uçuşlarında oldu.

Türk Hava Yolları'nın Ocak-Kasım 2018 trafik sonuçları değerlendirmesine göre yılın 11 ayında geçen yılın aynı dönemine göre talepte yaklaşık yüzde 10’luk artış sağlandı. Yolcu sayısı da yüzde 10 artarak 69,7 milyona ulaştı. Toplam yolcu doluluk oranı Ocak-Kasım döneminde 3 puanlık artış ile yüzde 82 olarak gerçekleşti. Yurtdışı yolcu doluluğu 3 puan artarak yüzde 82,1 seviyesine ulaşırken, yurtiçi yolcu doluluğu ise yaklaşık 1 puan artarak yüzde 85 seviyesine ulaştı. Dıştan dışa transfer yolcu (transit yolcu) hariç tutulduğunda yurtdışı yolcu sayısında yaklaşık yüzde 12’lik önemli bir artış yaşandığı kaydedildi. Yılın ilk on bir ayında toplam taşınan kargo ve posta geçen seneye göre yüzde 25 artarak 1,3 milyon tona ulaştı.