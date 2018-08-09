THY'nin esas faaliyet karı 258 milyon dolar

İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yolları (THY), bu yılın ocak-haziran döneminde 258 milyon dolar esas faaliyet karı elde etti.

THY'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan faaliyet raporuna göre şirketin aktif büyüklüğü haziran sonu itibarıyla 19 milyar 815 milyon dolara yükseldi. Aktif büyüklük geçen yıl sonuna kıyasla yüzde 8,9 artışa işaret etti.

Yılın ilk yarısında THY'nin faiz, amortisman, vergi ve kira gideri öncesi kar (EBITDAR) marjı yüzde 21,5 oldu.

THY'nin ilk yarı esas faaliyet karı 258 milyon dolara ve net dönem karı 41 milyon dolara yükseldi.

Şirketin toplam satış gelirleri bu yılın ilk yarısında 5 milyar 940 milyon dolara ulaştı. Geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 29,2 artış gösteren satış gelirleri, 2017 Ocak-Haziran döneminde 4 milyar 597 milyon lira düzeyinde gerçekleşmişti.

