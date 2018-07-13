FİNANS

THY'nin ilk A321neo uçağı filodaki yerini aldı

FİNANS HABERLERİ  | 13.07.2018 15:57 | Son Güncelleme

Türk Hava Yolları'nın Airbus Cabin Flex konfigürasyonuna sahip ilk A321neo uçağı filodaki yerini aldı

İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yolları (THY), Cabin Flex konfigürasyonuna sahip ilk A321neo uçağını bugün Airbus'tan teslim aldı.

Havayollarından yapılan açıklamaya göre, A320 ailesine eklenen son versiyon uçak, gövdeye yapılan modifikasyonlar ile kabin konfigürasyonunda esneklik sunarak, yoğun koltuk dizilimli konfigürasyonda maksimum 244 yolcuya kadar taşıma kapasitesi sağlıyor.

Türk Hava Yolları'nın bu uçağı ise, 2013 yılında verilen 92 adetlik siparişin ilki olup, 20 business ve 162 ekonomi sınıfı olmak üzere 182 koltuk içeriyor. Söz konusu siparişlerden 52 adedi de, 16 business ve 174 ekonomi sınıfı olmak üzere 190 koltuklu olarak teslim alınacak.

Filoya dahil edilen bu ilk A321neo, Türk Hava Yolları filosundaki ilk internet sistemi takılı dar gövde uçak olma özelliği ile de önem taşıyor.

A321neo, bir önceki modeli A321 ile kıyaslandığında en belirgin değişiklik arka bölümde ve yolcu kapısında görülüyor. A321 konfigürasyonunda kanadın ön tarafında bulunan yolcu kapılarının kaldırıldığı A321neo’da, acil çıkış kapılarına gövde ortasında, kanat üstünde yer veriliyor.

Bugün opsiyon olarak sunulan Cabin Flex konfgürasyonlu A321neo'nun, 2020 yılına doğru tüm A321neo'lar için standart teşkil etmesi planlanıyor. Bugüne kadar aldığı 1900'ün üzerinde sipariş ile Airbus A321neo, ilk günden bu yana A321 CEO uçaklarına göre en az yüzde 15 yakıt tasarrufu sunuyor. A321neo ayrıca, nitrojen oksit emisyonunun, otorite standartlarının yaklaşık yüzde 50'sine düşürülmesini, gürültü değerinin de yaklaşık yüzde 75 azaltılmasını sağladığı için çevre dostu konsepte sahip bir uçak tipi olarak da ön plana çıkıyor.

- "2023 hedeflerine ulaşmamızda genç bir filonun tesisi oluşturuyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı, M. İlker Aycı, şunları kaydetti:

"2023 hedeflerine ulaşmamızda en önemli bileşenlerden birini elbette ki yeterli ve genç bir filonun tesisi oluşturuyor. Bu gerçekten hareketle, özellikle de son birkaç yılda verdiğimiz büyük ölçekli uçak siparişleri ile süreklilikle genişlettiğimiz uçuş ağımızı destekleyen, oldukça kapsamlı bir filo kapasitesini dünyanın dört bir yanındaki yolcularımızın istifadesine sunmayı amaçlıyoruz. Ve bu bağlamda da, A320 ailesinin en yeni üyesi A321neo'yu dünyanın en genç filolarından biri olan filomuza kazandırmış olmaktan mutluluk duyuyoruz."

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün ise Türk Hava Yolları'nın en yeni üyesi A321 Neo ile ilgili Twitter'da yaptığı açıklamada, "Türk Hava Yolları filosunun en yeni üyesi A321 Neo'ya merhaba diyelim. Filomuza yeni katılacak uçaklarımız bayrağımızı dünyanın dört bir yanına, markamızı daha ileriye taşıyacaklar." ifadelerini kullandı.

PARTNERSanat camiası verdiği destek için utanacak mı?Sanat camiası verdiği destek için utanacak mı?
Dev şirket, tümüne alıcı çıkmayınca parça parça satılacakDev şirket, tümüne alıcı çıkmayınca parça parça satılacak
'Binaların yüzde 85'i enerji verimliliğine uygun değil''Binaların yüzde 85'i enerji verimliliğine uygun değil'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Türk Hava Yolları

En Çok Okunan Haberler

Olay iddia! 'Kim diye sordular, Erdoğan'ın damadı cevabını alınca noktayı koydular...'

Olay iddia! 'Kim diye sordular, Erdoğan'ın damadı cevabını alınca noktayı koydular...'

Acun Ilıcalı'dan 150 milyon dolarlık dev anlaşma!

Acun Ilıcalı'dan 150 milyon dolarlık dev anlaşma!

Van Gölü'nün mavi bayraklı plajına tatilci akını

Van Gölü'nün mavi bayraklı plajına tatilci akını

Amazon'un hisseleri rekor kırdı

Amazon'un hisseleri rekor kırdı

Türkiye en büyük savunma ihracatını gerçekleştirdi

Türkiye en büyük savunma ihracatını gerçekleştirdi

Ağrı’da 48 derece jeotermal sıcak su bulundu

Ağrı’da 48 derece jeotermal sıcak su bulundu

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Milyonlarca vatandaşın borcu siliniyor!

Milyonlarca vatandaşın borcu siliniyor!

Milyonlarca emekliye müjde üstüne müjde! Ömür boyu güvence geliyor

Milyonlarca emekliye müjde üstüne müjde! Ömür boyu güvence geliyor

Ünlü iş adamı Şarık Tara hayatını kaybetti

Ünlü iş adamı Şarık Tara hayatını kaybetti

Asya Altyapı Yatırım Bankası'ndan Türkiye'nin enerji güvenliğine 600 milyon dolarlık destek

Asya Altyapı Yatırım Bankası'ndan Türkiye'nin enerji güvenliğine 600 milyon dolarlık destek

İstanbul'u solladı! Burada yatırım yapan kazandı

İstanbul'u solladı! Burada yatırım yapan kazandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Trump öğleden sonra Kraliçe 2. Elizabeth ile görüşecek (3)

Trump öğleden sonra Kraliçe 2. Elizabeth ile görüşecek (3)

Londra’da Trump karşıtı gösteriler devam ediyor

Londra’da Trump karşıtı gösteriler devam ediyor

Dev şirket, tümüne alıcı çıkmayınca parça parça satılacak

Dev şirket, tümüne alıcı çıkmayınca parça parça satılacak

'Binaların yüzde 85'i enerji verimliliğine uygun değil'

'Binaların yüzde 85'i enerji verimliliğine uygun değil'

TBB: Nakdi krediler Mayıs’ya 2.49 trilyon liraya yükseldi

TBB: Nakdi krediler Mayıs’ya 2.49 trilyon liraya yükseldi

BTSO Meclis Üyesi Doğrul: Fuarlarda küresel rakiplerimizi de tanıyoruz

BTSO Meclis Üyesi Doğrul: Fuarlarda küresel rakiplerimizi de tanıyoruz

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.