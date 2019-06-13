THY'nin ilk 'rüya uçağı' gökyüzünde,Türkiye'de ilk uçacağı yer ve tarih de belli oldu

Gökhan Artan / İstanbul, 13 Haziran (DHA)-Türk Hava Yolları'nın (THY) 'rüya uçak' olarak adlandırılan ilk Boeing 787-9 Dreamliner'ı gökyüzü ile buluştu. Boeing'in Everett tesislerinden test uçuşu için havalanan TC-LLA kuyruk tescili alan uçak bu ay sonu THY filosuna dahil olacak. 14 bin 140 kilometre menzili olan B787-9 tipi uçak Türkiye'de ilk uçuşunu ise 8 Temmuz pazartesi saat 08:40'da İstanbul'dan Antalya'ya yapacak.

Türk Hava Yolları, ABD'nin Boeing firmasından 25'i kesin, 5'i opsiyon olmak üzere toplam 30 adet Boeing 787-9 tipi yolcu uçağını filosuna katacak.Kompozit malzemeleri gövde ve kanadı da içeren ana yapısının yüzde 50’sini oluşturan 'rüya uçak' olarak adlandırılan Boeing 787-9 tipi uçakların ilki bu ay sonu THY filosuna katılacak. Dreamlinar'ların 3'ü temmuz, kalan 2'si ise ağustos aylarında filoya katılacak.

İlk teslim alınacak uçak gökyüzünde

THY'nin ilk teslim alacağı Boeing 787-9 uçağı da, ABD'deki Boeing tesislerinde ilk test uçuşunu yaparak gökyüzü ile buluştu. TC-LLA kuyruk tescilli alan uçak, Boeing'in Everett tesislerinden test uçuşu için havalanan 'rüya uçak' Everett(PAE)-Moses Lake(MWE) uçuşu yaptı. İlk uçuş da başarıyla tamamlandı. Uçağın uzunluğu 63 metre, kanat genişliği 60 metre ve yüksekliği 17 metre...Uçağın menzili ise 14 bin 140 kilometre.Boeing 787'lerin günümüzün aynı büyüklükteki uçaklarından yüzde 20 daha az yakıt tükettiği, diğer uçaklara kıyasla yüzde 20 ile yüzde 45 arasındaki oranda daha çok kargo taşıyabildiği belirtiliyor.