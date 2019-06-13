FİNANS

THY'nin ilk 'rüya uçağı' gökyüzünde,Türkiye'de ilk uçacağı yer ve tarih de belli oldu

FİNANS HABERLERİ  | 13.06.2019 14:42 | Son Güncelleme

Türk Hava Yolları'nın (THY) 'rüya uçak' olarak adlandırılan ilk Boeing 787-9 Dreamliner'ı gökyüzü ile buluştu.

THY'nin ilk 'rüya uçağı' gökyüzünde,Türkiye'de ilk uçacağı yer ve tarih de belli oldu

Gökhan Artan / İstanbul, 13 Haziran (DHA)-Türk Hava Yolları'nın (THY) 'rüya uçak' olarak adlandırılan ilk Boeing 787-9 Dreamliner'ı gökyüzü ile buluştu. Boeing'in Everett tesislerinden test uçuşu için havalanan TC-LLA kuyruk tescili alan uçak bu ay sonu THY filosuna dahil olacak. 14 bin 140 kilometre menzili olan B787-9 tipi uçak Türkiye'de ilk uçuşunu ise 8 Temmuz pazartesi saat 08:40'da İstanbul'dan Antalya'ya yapacak.

Türk Hava Yolları, ABD'nin Boeing firmasından 25'i kesin, 5'i opsiyon olmak üzere toplam 30 adet Boeing 787-9 tipi yolcu uçağını filosuna katacak.Kompozit malzemeleri gövde ve kanadı da içeren ana yapısının yüzde 50’sini oluşturan 'rüya uçak' olarak adlandırılan Boeing 787-9 tipi uçakların ilki bu ay sonu THY filosuna katılacak. Dreamlinar'ların 3'ü temmuz, kalan 2'si ise ağustos aylarında filoya katılacak.

İlk teslim alınacak uçak gökyüzünde

THY'nin ilk teslim alacağı Boeing 787-9 uçağı da, ABD'deki Boeing tesislerinde ilk test uçuşunu yaparak gökyüzü ile buluştu. TC-LLA kuyruk tescilli alan uçak, Boeing'in Everett tesislerinden test uçuşu için havalanan 'rüya uçak' Everett(PAE)-Moses Lake(MWE) uçuşu yaptı. İlk uçuş da başarıyla tamamlandı. Uçağın uzunluğu 63 metre, kanat genişliği 60 metre ve yüksekliği 17 metre...Uçağın menzili ise 14 bin 140 kilometre.Boeing 787'lerin günümüzün aynı büyüklükteki uçaklarından yüzde 20 daha az yakıt tükettiği, diğer uçaklara kıyasla yüzde 20 ile yüzde 45 arasındaki oranda daha çok kargo taşıyabildiği belirtiliyor.

İlk uçuşunu Antalya'ya 8 Temmuz'da yapacak.

THY'nin ilk Boeing 787-9 uçakları teslim alındıktan sonra kısa süre iç hatlarda uçacak. Daha sonra ise Bali, Bogota-Panama, Washington ve Atlanta hatlarına da tahsis edilecek. THY'nin ilk 'rüya uçağı'nın da Türkiye'de hangi kente ve ne zaman uçağı da belli oldu. Demirören Haber Ajansı'nın(DHA) edindiği bilgilere göre THY'nin ilk Boeing 787-9 tipi uçağı 8 temmuz da saat 08:35'de TK2410 sefer numarası ile İstanbul Havalimanı'ndan Antalya'ya uçacak. 1 saat 30 dakika sürecek uçuşun programına Boeing 787-9 tipi uçağın girdiğini öğrenen yolcular ise ilk tarifeli uçuşta yer almak için sefere ilgi gösterdiği öğrenildi.Uçuş programına göre THY'nin Boeing 787-9 tipi uçaklarının ilk dış hat uçuşları 17 Temmuz'da İstanbul'dan Denpasa'ya (Bali), 8 Ağustos'ta İstanbul'dan Washington'a, 10 Eylül'de İstanbul'dan Bogota-Panama City'ye ve 11 Eylül'de de İstanbul'dan Atlanta'ya olacak.

Yeni tasarımla geliyorlar

2020 yılından itibaren itibaren filodaki yerini alacak THY'nin Airbus 350'lerinin ilkinin teslim tarihi ise gelecek yıl Mart ayı olarak planlandı. A350 tipi uçakları da bu tarihten itibaren belirli tarihlerde filoya girecek.THY'nin yeni nesil uzun menzilli uçakları Boeing 787-9 ve Airbus 350 yeni tasarımlarıyla gelecek. Geniş gövdeli uçakların yolcu kapasitesi 280 ila 320 arasında olacak. Dreamliner'ların business sınıfı 30 yolcu, A350'lerin ise business sınıfı 32 yolcu kapasiteli olacak.Yolcu konforunun artırılması hedeflenen Business sınıfı tasarımında önemli değişiklikler var. Bunlardan en çok dikkat çekeni ise her koltuktan koridora çıkış olması. Ayrıca yeni nesil kabin eğlence sistemleri uzun yolculukların daha konforlu geçmesi sağlanacak.(Fotoğraflı)

THY'nin ilk 'rüya uçağı' gökyüzünde,Türkiye'de ilk uçacağı yer ve tarih de belli olduTHY'nin ilk 'rüya uçağı' gökyüzünde,Türkiye'de ilk uçacağı yer ve tarih de belli oldu

PARTNERBöylesi daha önce görülmemişti! Vücut pozitifliğini artırmak için...Böylesi daha önce görülmemişti! Vücut pozitifliğini artırmak için...
Prof. Dr. Aybar: Enflasyon beklenenden daha hızlı düşecekProf. Dr. Aybar: Enflasyon beklenenden daha hızlı düşecek
Küresel FDI 2018'de yüzde 13 düşüşle 1.3 trilyon dolara indiKüresel FDI 2018'de yüzde 13 düşüşle 1.3 trilyon dolara indi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'İmamoğlu bir proje mi?' sorusuna flaş yanıt

'İmamoğlu bir proje mi?' sorusuna flaş yanıt

Kredi kartı asgari ödemelerinde değişiklik

Kredi kartı asgari ödemelerinde değişiklik

Antalya'da hastanede patlama!

Antalya'da hastanede patlama!

Günde bir kilo toplanabiliyor, taleplere yetişilemiyor

Günde bir kilo toplanabiliyor, taleplere yetişilemiyor

Taksit süreleri değişti!

Taksit süreleri değişti!

İmar barışında süre uzatılacak mı?

İmar barışında süre uzatılacak mı?

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

ABD'den flaş Türkiye kararı

ABD'den flaş Türkiye kararı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

Liseliler Rusya'dan 5 madalyayla döndü

Liseliler Rusya'dan 5 madalyayla döndü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Prof. Dr. Aybar: Enflasyon beklenenden daha hızlı düşecek

Prof. Dr. Aybar: Enflasyon beklenenden daha hızlı düşecek

Küresel FDI 2018'de yüzde 13 düşüşle 1.3 trilyon dolara indi

Küresel FDI 2018'de yüzde 13 düşüşle 1.3 trilyon dolara indi

“Yatırımlarda Kurumsal Yönetimin Desteklenmesi Protokolü” imzalandı

“Yatırımlarda Kurumsal Yönetimin Desteklenmesi Protokolü” imzalandı

Betam: En yoksul ve en zenginin enflasyon farkı 21.5 puan oldu

Betam: En yoksul ve en zenginin enflasyon farkı 21.5 puan oldu

Turizmciler ve havayolu şirketleri: Taksit sayısının artırılması doping etkisi yaratacak

Turizmciler ve havayolu şirketleri: Taksit sayısının artırılması doping etkisi yaratacak

KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.