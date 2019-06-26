THY'nin ilk 'rüya uçağı' İstanbul için geliyor, isim anketinde Göbeklitepe önde

Gökhan Artan / İstanbul, 26 Haziran (DHA)-Türk Hava Yolları'nın (THY) 'rüya uçak' olarak adlandırılan ilk Boeing 787-9 Dreamliner'ı ABD'de Boeing'in Everett tesislerinden İstanbul için yola çıktı. TC-LLA kuyruk tescili alan uçak radar görüntülerine göre saat 16:20'de İstanbul Havalimanı'na inişi yapacacak.Şirket tarihine ilk Dreamliner olarak girecek THY uçağının ismi için sosyal medyadan başlattığı isim anketinde Göbeklitepe adı da önde gidiyor.

Türk Hava Yolları'nın teslim alacağı ilk B787-9 Dreamliner, ABD'de Boeing'in Everett tesislerinden saat 03:00'da İstanbul için havalandı. Kompozit malzemeleri gövde ve kanadı da içeren ana yapısının yüzde 50’sini oluşturan Boeing 787-9 tipi uçak radar kayıtlarına göre saat 16:20'de İstanbul Havalimanı'na iniş yapacak. TC-LLA kuyruk tescili alan uçak İstanbul'a etirilmesiyle THY filosunun ilk Dreamliner'ı olarak şirket tarihine geçecek. THY uçağın ismini belirlemek için de sosyal medya hesabından anket başlatırken daha önce belirlediği Perge, Assos, Göbeklitepe, Zeugma isimlerini anketle sosyal medya hesabından soruyor.