THY'nin İstanbul Yeni Havalimanı'nda ilk uçuşları belli oldu

Gökhan Artan / İstanbul, 11 Ekim (DHA) - Türk Hava Yolları’nın 29 Ekim tarihinde açılacak İstanbul Yeni Havalimanı’ndan gerçekleştireceği ilk uçuşlar netleşti.
Tarihe, yeni havalimanından havalanan ilk yolcu uçağı olarak geçecek uçak 31 Ekim tarihli TK2124 kodlu İstanbul Yeni Havalimanı (ISL)
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