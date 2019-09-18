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THY'nin iştirakinden Hong Kong'da ortak girişim şirketi

FİNANS HABERLERİ  | 18.09.2019 14:00 | Son Güncelleme

THY'nin iştirakinden Hong Kong'da ortak girişim şirketi

İSTANBUL (AA) - THY'nin iştiraki THY Uluslararası Yatırım ve Taşımacılık AŞ, Hong Kong'da ZTO Express Limited ve PAL Air Limited ile birlikte "We World Express Limited" adlı ortak girişim şirketi kurdu.

THY'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, şunlar kaydedildi:

"Küresel e-ticaret pazarına odaklanarak kapıdan kapıya lojistik hizmeti veren global bir kargo/kurye şirketi olmak amacıyla ortaklığın yüzde 100 iştiraki olarak kurulan THY Uluslararası Yatırım ve Taşımacılık AŞ'nin yüzde 45, Hong Kong merkezli ZTO Express (Hong Kong) Limited'in yüzde 45 ve Hong Kong merkezli PAL Air Limited'in yüzde 10 oranında hisseye sahip olduğu Hong Kong merkezli 'We World Express Limited' adlı ortak girişim şirketi kurulmuştur."

THY'nin daha önce KAP'ta yayımlanan duyurusunda, e-ticaret sektörüne bir çözüm platformu oluşturmak adına havalimanından havalimanına olan geleneksel hava kargo taşımacılığı hizmetine, kapıdan kapıya ekspres/kurye taşıma iş modelinin de entegre edilmesinin hedeflendiği belirtilmişti.

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THY kurulum ortak girişim şirketi

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