FİNANS

THY'nin kargo markası, uçaklar ile 19 ayda 169 lüks araç taşıdı 

FİNANS HABERLERİ  | 21.09.2019 10:14 | Son Güncelleme

Türk Hava Yolları'nın(THY) kargo markası Turkish Cargo, 19 ayda 169 lüks araç taşıdı.  Dünyanın 124 ülkesine hizmet sağlayan Turkish Cargo, Türk Hava Yolları'nın kargo taşıma kapasitesine ek olarak, kargo uçağı filosu ile 88 destinasyona direkt kargo uçuşu gerçekleştiriyor.

THY'nin kargo markası, uçaklar ile 19 ayda 169 lüks araç taşıdı 

Gökhan ARTAN- İstanbul (DHA) - Türk Hava Yolları'nın(THY) kargo markası Turkish Cargo, 19 ayda 169 lüks araç taşıdı.

Dünyanın 124 ülkesine hizmet sağlayan Turkish Cargo, Türk Hava Yolları'nın kargo taşıma kapasitesine ek olarak, kargo uçağı filosu ile 88 destinasyona direkt kargo uçuşu gerçekleştiriyor. Turkish Cargo, geçtiğimiz yıl 1,4 milyon ton kargo taşıması yaparak, WACD (World Air Cargo Data) verilerine göre uluslararası hava kargo taşımacılığında ilk 10’da yer aldı.Bu yıl ise Turkish Cargo, global hava kargo pazarındaki daralmanın yüzde 4 olduğu sektörde, pazar payını yüzde 3.9'dan yüzde 4'e yükselterek, hava kargo pazarında 7. sıradaki yerini korudu.

BU YIL 7 AYDA 70 ARAÇ TAŞIDI

Turkish Cargo, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yılı olan 2023 vizyonu doğrultusunda, dünyanın en iyi beş hava kargo markasından biri olmayı hedefliyor. Turkish Cargo özel taşıma operasyonları da yapıyor.O operasyonlardan biri de lüks araç taşımacılığı... Turkish Cargo, 2018 yılında 99 lüks aracı dünyanın dört bir yanına taşıdı.Turkish Cargo, 2019 yılının 7 aylık döneminde, 70 adet araç taşıyarak, 2018 yılının aynı dönemine göre yüzde 21 artış sağladı. Araç taşımalarda hasara, yağ-yakıt sızıntısına ve kısa devreye karşı önlem alan Turkish Cargo, su ve yakıt depo kapaklarını kontrol ediyor.(Fotoğraflı)

THY'nin kargo markası, uçaklar ile 19 ayda 169 lüks araç taşıdı THY'nin kargo markası, uçaklar ile 19 ayda 169 lüks araç taşıdı

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