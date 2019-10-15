FİNANS

THY'nin uzun uçuş noktaları artıyor:Yeni nokta Vancouver olacak

FİNANS HABERLERİ  | 15.10.2019 11:59 | Son Güncelleme

Türk Hava Yolları(THY), Kanada'da Toronto ve Montreal'dan sonra Vancouver kentine de uçma kararı aldı.

THY'nin uzun uçuş noktaları artıyor:Yeni nokta Vancouver olacak

Gökhan ARTAN- /İSTANBUL, (DHA)-Türk Hava Yolları(THY), Kanada'da Toronto ve Montreal'dan sonra Vancouver kentine de uçma kararı aldı.

Türk Hava Yolları, şu an 344 (yolcu ve kargo) uçaklık filosu ile 50 yurtiçi, 266 uluslararası olmak üzere 126 ülkede 316 noktaya uçuyor.İstanbul Havalimanı’nın açılmasıyla daha da büyüyecek olan Türk Hava Yolları, filosuna katılan yeni geniş gövdeli uçaklar ile beraber yeni uçuş noktalarına da seferlere başlama kararı alıyor. Son olarak THY, yeni bir uzun uçuş noktasına daha seferlere başlama kararına gitti.

YENİ UÇUŞ NOKTASI VANCOUVER OLACAK

Kanada'da Toronto ve Montreal'e uçan THY, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na(KAP) yaptığı bildirim ile pazar koşullarına bağlı olarak, Kanada'nın Vancouver kentine tarifeli seferler başlatılmasına karar verildiğini duyurdu.THY'nin Kuzey Amerika da bu yılın 9 ayında yolcu doluluk oranları yüzde 89.9'a çıkarken, yolcu sayısı da 1 milyon 799 bin 553 oldu. Kargo ve posta taşımacılığı ise yüzde 7.1 artışla 106 bin 563 tona yükseldi.(Fotoğraflı)

PARTNER 4 kız babası interneti salladı 4 kız babası interneti salladı
İç hat uçak bileti fiyatlarında 450 TL’lik tavan fiyat uygulaması başladıİç hat uçak bileti fiyatlarında 450 TL’lik tavan fiyat uygulaması başladı
11 bin liralık bileziğin imitasyonu 40 liraya satılıyor11 bin liralık bileziğin imitasyonu 40 liraya satılıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

HDP'li belediye başkanları gözaltına alındı

HDP'li belediye başkanları gözaltına alındı

New York Times'tan flaş İncirlik iddiası

New York Times'tan flaş İncirlik iddiası

Kredi çekecekler dikkat!

Kredi çekecekler dikkat!

Araç sahiplerine kötü haber! Zam geldi

Araç sahiplerine kötü haber! Zam geldi

Dünyada sadece ABD'de var! İkincisi Türkiye'de olacak

Dünyada sadece ABD'de var! İkincisi Türkiye'de olacak

Dolarda 'yaptırım' hareketliliği

Dolarda 'yaptırım' hareketliliği

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
4 milyonluk lüks araç 1,6 milyon liraya da satılamadı

4 milyonluk lüks araç 1,6 milyon liraya da satılamadı

Siber güvenliği tehndit eden 11 efsane ve çözümleri

Siber güvenliği tehndit eden 11 efsane ve çözümleri

Volkswagen'in Manisa'da planladığı fabrika yatırımını ertelediği iddiası

Volkswagen'in Manisa'da planladığı fabrika yatırımını ertelediği iddiası

İç hat uçak bileti fiyatlarında 450 TL’lik tavan fiyat uygulaması başladı

İç hat uçak bileti fiyatlarında 450 TL’lik tavan fiyat uygulaması başladı

11 bin liralık bileziğin imitasyonu 40 liraya satılıyor

11 bin liralık bileziğin imitasyonu 40 liraya satılıyor

DHL GTB Endeksi: Dünya ticareti ivme kaybediyor

DHL GTB Endeksi: Dünya ticareti ivme kaybediyor

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.