TİAD/Aydoğdu: ABD'ye rağmen sektörün ihracatı yüzde 26.5 arttı

İstanbul, 5 Eylül (DHA) - Takım Tezgahları Sanayici ve İşadamları Derneği (TİAD) Başkanı Hakan Aydoğdu, yılın ilk yarısında ambargoya bağlı olarak ABD’ye yapılan ihracatın yüzde 12.6 düşmesine karşın, yeni pazarlarla bunu telafi ederek toplam ihracatı yüzde 26.5 artırdıklarını söyledi.

Aydoğdu, son dönemde küresel çapta yaşanan ekonomik savaşın, krizler yarattığı gibi bazı fırsatlar da doğuracağını belirtti ve şöyle devam etti;

"2018 yılının ilk 6 ayında ABD’ye yapılan ihracatta yüzde 12.6’lık bir düşüş yaşandı. Ancak, diğer ülkelere olan ihracatın artışı ile bu düşüşün etkisi hissedilmedi. Takım tezgahlarının toplam ihracatı ilk 6 ayda yüzde 26.5 artış gösterdi.

"ABD’den yapılan ithalatta 2018 yılının ilk yarısında yüzde 27.8’lik bir düşüş gerçekleşti. Bu düşüş AB ülkeleri, Japonya, Kore ve Tayvan menşeili makinalarla tolere edildi. İthalatta da ihracata benzer şekilde ilk 6 aylık dönemde yüzde 24.4’lük bir artış gerçekleşti.

"Hedef pazarların ihtiyacı, Türkiye’nin üretim konusunda elinin güçlü olduğu sac işleme ve şekillendirme makinaları alanında bulunuyor. Bu alanda kalite/fiyat dengesine bakıldığında Türkiye avantajlı pozisyonda.

"ABD’nin hem AB ülkeleri ile hem de komşuları olan Kanada, Meksika ve diğer Güney Amerika ülkeleri ile olan sorunları iyi analiz edilip gerekli adımlar atılabilirse Türk makina ihracatçıları için ciddi bir avantaj sağlanabilir.

"İhracatta ilk 5’te yer alan Rusya, Polonya, Almanya, ABD ve Kanada’daki payımızı artırmak için çalışmalar yürütülüyor. Bu ülkelere ek olarak ülkelerin sektörel potansiyelleri göz önüne alındığında Meksika, Brezilya, Hindistan ve Çin hedef pazar olarak görüyoruz.

"Meksika’nın takım tezgahları tüketimi yaklaşık 3 milyar dolar civarında. Meksika’nın takım tezgahları ithalatı yaptığı ülkelere bakıldığında da en büyük payı ABD ve Japonya alıyor.

"Sac işleme ve şekillendirme makineleri başta olmak üzere en büyük hedef pazarlardan biridir. Yine Brezilya, özellikle pres, abkant ve panç tezgahlarını ithal ediyor.

"Takım tezgahları ithalatının yaklaşık yüzde 40’ını sac işleme ve şekillendirme makineleri oluşturuyor.

"Hindistan’ın yıllık yaklaşık 1 milyar dolarlık bir ithalat yaptığı göz önüne alındığında, özellikle yerli üreticilerimiz için ciddi bir pazar olacaktır.

"Çin ise bu ülkeler arasında en büyük pazara sahip olandır. Takım tezgahları ithalatında Çin’in özellikle Chongqing, Hubei ve Shaanxi bölgeleri öne çıkıyor."

