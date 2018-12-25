TİAD/Aydoğdu: Makine desteğinde yerli-ithal ayrımı yapılmamalı

İstanbul, 25 Aralık (DHA) - Takım Tezgahları Sanayici ve İşadamları Derneği (TİAD) Başkanı Hakan Aydoğdu, hükümetin makine alımlarında üreticiye vermeyi planladığı desteğin yerinde olduğunu ancak bunun yerli ve ithal olarak ayrılmaması gerektiğini söyledi.

Hakan Aydoğdu, özellikle ihracatçıların üretimde kullandıkları çoğu makinenin ithal olduğunu belirtti ve şöyle devam etti:

“Bu konuda dikkat edilmesi gereken ve ihracatçımızın elini kolunu bağlayan ve ülke olarak tamamen dışa bağımlı olduğumuz bazı makine türleri bulunmakta.

“Konuya takım tezgahları özelinde baktığımızda CNC Dik Tornalar, CNC Taşlama Tezgahları, CNC Borverkler, CNC Yatay İşleme Merkezleri, Dişli Üretim Tezgahlarının Türkiye’de üretimi yok.

“İhracatçı ve imalatçılar için hem maliyetleri yüksek olan hem de yüksek teknolojili üretim için kritik olan bu tip makinaların da yerli makinalar gibi değerlendirilerek desteklenmesi şarttır.

“Bu ürünleri ithal diye sadece yüzde 10 oranında desteklemenin üretime ve ihracatçıya negatif etkisi olmaktadır.

“Yapılacak olan yasal düzenlemeler sırasında bu durumun göz önüne alınması tüm üreticiler adına temennimizdir.

“Üretim odaklı bir ülke olmamız için de ihracata yönelik olarak faaliyet gösteren firmaları istinasız bir şekilde desteklemek zorundayız.

“Bu yolda, yerli üretimi desteklemek adına T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız birçok destek programı yürütmektedir.

“Bunlardan biri de Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcımız Sayın Hasan Büyükdede’nin açıklamış olduğu ihracatçı ve imalatçılarımızın yerli makine alımında yüzde 25, yabancı makine alımında ise yüzde 10’luk bir destek sağlanmasıdır.” (Fotoğraflı)

