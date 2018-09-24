TİAD/Döviz ve faiz artışlarına rağmen MAKTEK ertelenmiyor

İstanbul, 24 Eylül (DHA) - Takım Tezgahları Sanayici ve İşadamları Derneği (TİAD) Başkanı Hakan Aydoğdu, döviz ve faizde yaşanan yükseliş ekonomide sıkıntılı günler geçirildiğine dikkat çekerek, "Bu şartlar altında sadece iki hafta sonra yapılacak MAKTEK Avrasya 2018 Fuarı’nı iptal etmiyor ve ertelemiyoruz" dedi.

Aydoğdu yaptığı açıklamada şu konuların altını çizdi:

"Çünkü krizler gelip geçicidir. Bu ortamda yatırımcı ve tedarikçiye verilebilecek en iyi motivasyon, fuarın ve işleyişin devam etmesi.

"Fuarın iptal edilmesi demek, bizlerin de sektörden ve memleketten umudumuzu yitirdiğimiz anlamına gelir.

"Tam aksi, bizler nöbetteyiz. İş olmasa, fuar zayıf geçse bile bu bir süreçtir. Eninde sonunda kriz bitecek ve işler yoluna girecek.

"İşte bu fuar, umutların tükendiği yerde yeni bir umut olarak çarkların tekrar çalışmasına hizmet edecektir; fuarımızı yapacağız.

"Sektörü bir araya getirip krizden çıkış noktalarını birlikte çözeceğiz. Hepimiz aynı gemideyiz. Bu ülke hepimizin. Umudu kaybetmek yok."

Sektörden gelen değerlendirmeler şöyle:

MEGA Elektronik Genel Müdürü Cüneyt Okçu:

“Ekonomik olarak zor zamanlar geçiriyoruz. Ancak fuarda yaptığımız iş, ülke kalkınması açısından son derece önemli. Bizim işimiz açılacak. Bu fuar, hem ülkemize hem sanayimize karşı görevimiz.”

DMG Mori Türkiye Genel Müdürü Fatih Girit:

“Takım tezgahları sektörü olarak durmamız, geri gitmemiz demek. Bu oyunda kalmak için bir şekilde çağa ayak uydurmak gerekiyor. Kriz var. Bugüne kadar sayısız kriz gördüm. Bütün krizler çözülüyor. Yaşadığımız tüm olgulara tehdit algısı ve fırsat algısı olarak bakmak gerek. Değerlendirme yaparken sadece krizi dikkate almak ve tehdidi görmek, kesinlikle mantıklı bir yaklaşım değil.”

SES3000 Genel Müdürü Erdal Gamsız:

“MAKTEK Avrasya’nın gerçekleşmesi çok önemli. Çünkü krizden çıkış yolu “kaliteli” üretim yapmak. Kaliteli üretimin yolu da ileri teknolojiden geçiyor. Katma değerli üretim için gelişmiş tasarım yazılımları, tasarım araç-gereçleri, ölçüm cihazlarına ihtiyaç var. Bu kriz aslında bir fırsat… MAKTEK Avrasya 2018 de, krizden çıkış yolu.”

Yamazaki MAZAK Türkiye Genel Müdürü Fatih Varlık:

“Yatırım anlamında zor bir dönem. Ama yine de ülkemizde üretim yoğun geçecek çünkü eskisinden daha rekabetçi bir dönemdeyiz. Ve yatırım malı olan takım tezgahlarına daha fazla ihtiyaç duyulacak. MAKTEK Avrasya 2018, hız kesmeden yapılmalı.”

Dirinler Makine Yönetim Kurulu Üyesi Nihan Dirin:

“Aslında fuarın zamanlaması mükemmel… Neden kaliteli üretim ve ihracat yapmamız gerektiği ortada. MAKTEK Avrasya çok çok önemsediğimiz, sektörümüzün en prestijli fuarı. Yok edemeyiz.”

TEZMAKSAN Makina Satış Direktörü Erdinç Koç:

“İçinde bulunduğumuz ekonomik zorluklardan dolayı MAKTEK Avrasya 2018’in başarılı geçip geçmemesi, firmalar açısından çok önemli bir değer değil. Firmalarımızın çoğu istedikleri başarıyı yakalayamayabilir ancak bizler bu sektöre, Türkiye sanayisi için burada olduğumuzu; sanayimize hizmet etmek için elimizden geleni yapacağımızı anlatmalıyız.”

AKKO Genel Müdürü Ömer Karakuş:

“Kesinlikle gerçekleşmeli. Hem ülkemizin hem de sektörümüzün içinden geçtiği süreç zor. Ancak bunların hiçbiri bu fuarı iptal etmek için geçerli nedenler değil.Krizler fırsattır.”

Ak Makina Yönetim Kurulu Başkanı Murat Akyüz:

“MAKTEK Avrasya 2018 Fuarı’nda ziyaretçilerin yüzde 40 oranında düşeceğini öngörmekteyiz. Ama bu fuarı yapmak zorundayız. Ülke ekonomisinde en önemli yere sahip olan şey: Katma değerli üretim. Bunu sağlamak için de daha kabiliyetli teknolojilerle çalışmamız gerekiyor.”

Unitec Genel Müdürü Baykal Karagöz:

“Her geçen gün şartlar ağırlaşıyor ve rekabet artıyor. Kapasite kullanım oranlarını artırarak; daha verimli kullanım ve az arıza periyoduna sahip, kaliteli makinaların yaygınlaşması hayati önem taşıyor.”

