Tıbbi cihaz sektörü hastanelerden ödeme bekliyor

Ortopedi ve Omurga Cerrahisi Tıbbi Malzeme İmalatçıları, İthalatçıları ve İhracatçıları Derneği (ORDER) Başkanı Erkin Delikanlı, satın alınan tıbbi cihaz fiyatlarının Sağlık Uygulama Tebliği ile belirlendiğini ve güncellenmesi gerektiğini belirterek, "Tıbbi cihaz ve hizmet ödemelerinde sistematik bir düzenleme, güncelleme yapılmalıdır." dedi.

Türkiye genelinde tıbbi cihaz üretici, ithalatçı ve tedarikçi derneklerini temsil eden Sağlık Endüstrileri Platformu, sektördeki sorunların ve çözüm önerilerinin masaya yatırıldığı basın toplantısında gazetecilerle bir araya geldi.

Delikanlı, Grand Ankara Otel'de gerçekleşen toplantıda sektör temsilcileri adına söz alarak, üreticinin ödemeleri zamanında alamadığını söyledi.

Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) hastanelere ödeme yaptığını ancak buralarda süreçlerin iyi yönetilememesinden kaynaklı gecikmelerin yaşandığını ifade eden Delikanlı, "Kamu ve üniversite hastanelerinde satın alınan tıbbi cihazların ödeme vadeleri Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerde 9, üniversite hastanelerinde ise 24 ayı buluyor. Hastaneler, sağlık hizmeti sunmak için kullandıkları tıbbi cihazların ödemelerini yapmak yerine, aldıkları yan hizmetlerin ödemelerini daha önce yapıyor." diye konuştu.