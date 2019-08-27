FİNANS

Tıbbi cihaz sektörü hastanelerden ödeme bekliyor

FİNANS HABERLERİ  | 27.08.2019 13:11 | Son Güncelleme

ORDER Başkanı Erkin Delikanlı: - "Satın alınan tıbbi cihaz fiyatları Sağlık Uygulama Tebliği ile belirlenmektedir ve güncellenmesi gerekmektedir. Tıbbi cihaz ve hizmet ödemelerinde sistematik bir düzenleme, güncelleme yapılmalıdır" - SEİS Başkanı Metin Demir: - "Sağlık Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile SGK dahil tüm paydaşların katılımıyla çalışma toplantısı yapılsa, idari ve finansal olarak sürdürülebilir yapı ortaya konulsa sorun çözülür"

Ortopedi ve Omurga Cerrahisi Tıbbi Malzeme İmalatçıları, İthalatçıları ve İhracatçıları Derneği (ORDER) Başkanı Erkin Delikanlı, satın alınan tıbbi cihaz fiyatlarının Sağlık Uygulama Tebliği ile belirlendiğini ve güncellenmesi gerektiğini belirterek, "Tıbbi cihaz ve hizmet ödemelerinde sistematik bir düzenleme, güncelleme yapılmalıdır." dedi.

Türkiye genelinde tıbbi cihaz üretici, ithalatçı ve tedarikçi derneklerini temsil eden Sağlık Endüstrileri Platformu, sektördeki sorunların ve çözüm önerilerinin masaya yatırıldığı basın toplantısında gazetecilerle bir araya geldi.

Delikanlı, Grand Ankara Otel'de gerçekleşen toplantıda sektör temsilcileri adına söz alarak, üreticinin ödemeleri zamanında alamadığını söyledi.

Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) hastanelere ödeme yaptığını ancak buralarda süreçlerin iyi yönetilememesinden kaynaklı gecikmelerin yaşandığını ifade eden Delikanlı, "Kamu ve üniversite hastanelerinde satın alınan tıbbi cihazların ödeme vadeleri Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerde 9, üniversite hastanelerinde ise 24 ayı buluyor. Hastaneler, sağlık hizmeti sunmak için kullandıkları tıbbi cihazların ödemelerini yapmak yerine, aldıkları yan hizmetlerin ödemelerini daha önce yapıyor." diye konuştu.

Delikanlı, hem ödemedeki gecikmelerin hem de finansal araçlara ulaşma imkanı kısıtlamasının sektörü çıkılmaz bir darboğaza soktuğunu dile getirdi.

Tıbbi cihaz sektörünün, 11. Kalkınma Planı'nda öncelikli sektörler arasında yer aldığını anımsatan Delikanlı, "Sorunlarımızın kalıcı çözümünde, bu önceliklendirmeye dair somut adımları görmeyi bekliyoruz. Satın alınan tıbbi cihaz fiyatları Sağlık Uygulama Tebliği ile belirlenmektedir ve güncellenmesi gerekmektedir. Tıbbi cihaz ve hizmet ödemelerinde sistematik bir düzenleme, güncelleme yapılmalıdır." ifadelerini kullandı.

- "İletişimsizlik problemimiz var"

Türkiye Sağlık Endüstrisi İşverenleri Sendikası (SEİS) Başkanı Metin Demir de sektörde son dönemde ödemelerde gecikme yaşandığını, Kurban Bayramı arifesinde yapılan "can suyu" ödemesiyle sektörün ayakta kalmaya çalıştığını aktardı.

Finansmanda yaşanan zorluğun, sundukları hizmetin sürdürülebilir olmasını zorlaştırdığına işaret eden Demir, "Sağlık Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile SGK dahil tüm paydaşların katılımıyla çalışma toplantısı yapılsa, idari ve finansal olarak sürdürülebilir yapı ortaya konulsa sorun çözülür. Sadece iletişimsizlik problemimiz var. Sağlıklı bir iletişim kurulursa tüm paydaşlarla bu sorunun çözülebileceğine inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
(ORDER) Başkanı Erkin Delikanlı tıbbi cihaz

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