MEHTAP YILMAZ - Tıbbi cihazların Ar-Ge'sine, prototip geliştirilmesine, üretim ve sonrası süreçlere yönelik analiz, doğrulama, test ve ölçüm faaliyetlerini bünyesinde barındıran akredite "mükemmeliyet merkezi" kurulacak.

AA muhabirinin, On Birinci Kalkınma Planı'ndan (2019-2023) derlediği bilgilere göre, ilaç ve tıbbi cihaz sektöründe Türkiye'nin, küresel pazardaki rekabet gücünün artırılması ve değer zincirinde ülkenin daha üst konuma taşınması hedefleniyor.

Bu kapsamda, ilaç ve tıbbi cihaz sanayisinde, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığının (TÜSEB) yetkinlikleri artırılacak. TÜSEB, Ar-Ge, üretim ve eğitim faaliyetlerinin yanında, start-up'ları fonlayacak, simülasyon merkezleri oluşturacak, gerektiğinde şirket yapısıyla diğer firmalarla ortaklıklara girecek ve ihracat odaklı daha yüksek katma değerli ürünler geliştirilmesini sağlayacak.

Türkiye'nin, ilaç ve tıbbi teknolojiler alanında Ar-Ge ve üretim kapasitesini geliştirmek üzere üniversiteler, araştırma merkezleri, laboratuvarlar, teknoloji firmaları, uygulama merkezleri, hekim ve mühendisler gibi sektörün tüm paydaşlarının yer aldığı entegre sağlık ekosistemi olarak "Sağlık Vadisi" hayata geçirilecek.