Tıbbi kötü uygulamaya ilişkin sorumluluk sigortası

Tıbbi kötü uygulamaya ilişkin zorunlu mali sorumluluk sigortası, Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yapan sigortalıların yurt dışındaki mesleki faaliyetlerinde de geçerli olacak.

Hazine Müsteşarlığının, Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Kurum Katkısına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğe göre, söz konusu sigorta, Türk Silahlı Kuvvetlerinin kadrosunda görev yapan sigortalılar için yurt dışındaki mesleki faaliyetlerinde de geçerli olacak.

