FİNANS

Ticaret Bakanı Pekcan: 14 milyondan fazla ürünün ülkemize girişini engelledik

FİNANS HABERLERİ  | 09.11.2018 15:38 | Son Güncelleme

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan kaçakçılıkla mücadelenin etkin bir şekilde sürdürüldüğünü kaydederek, "500 milyon adet ürünü temsilen alınan numuneleri teste gönderdik, test sonucunda uygunsuz olduğu tespit edilen 14 milyondan fazla ürünün ülkemize girişini engelledik" dedi.

Nursima ÖZONUR/ANKARA, (DHA)- TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan kaçakçılıkla mücadelenin etkin bir şekilde sürdürüldüğünü kaydederek, "500 milyon adet ürünü temsilen alınan numuneleri teste gönderdik, test sonucunda uygunsuz olduğu tespit edilen 14 milyondan fazla ürünün ülkemize girişini engelledik" dedi.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki sunumunda, 2018 yılı ihracat rakamlarına ilişkin bilgi verdi. Bakan Pekcan, "2018 yılının ilk 10 ayında Türkiye’de ihracat yüzde 7.6 artarak 138.8 milyar dolar oldu. İthalat tutarına bakıldığında ise ilk 10 ayda yüzde 0.1’lik artışla 190.4 milyar dolarlık bir tutara ulaşıldı. ABD’nin uzlaşmaya yanaşmaması sebebiyle çok taraflı kurullar çerçevesinde misilleme hakkını kullanarak 266 milyon dolar tutarındaki kaybımızı karşılamak için 21 Haziran 2018’den geçerli olacak şekilde, 1.8 milyar dolar ithalat değeri olan başta kömür, kağıt olmak üzere ABD menşeli 22 ürünün ithalatında vergi tutarına eşdeğer vergi artışı yaptık" diye konuştu.
'ZEYTİN DALI GÜMRÜK KAPISINI FAALİYETE GEÇİRDİK'
Ruhsar Pekcan, bakanlığın gümrük faaliyetlerine ilişkin de, "Afrin’e açılan Zeytin Dalı Gümrük Kapısını 8 Kasım 2018 tarihinde faaliyeti geçirdik" dedi.
'14 MİLYONDAN FAZLA ÜRÜNÜN ÜLKEMİZE GİRİŞİNİ ENGELLEDİK'
Ruhsar Pekcan, kaçakçılıkla mücadeleyi etkin şekilde devam ettirdiklerine vurgu yaparak şöyle dedi:
"31 Ekim 2018 itibariyle 43.7 ton uyuşturucu ve ara kimyasal, 14 milyon paket sigaranın yakalanmasını sağladık. Kaçak sigara kullanım oranını tarihin en düşük seviyesi olan yüzde 6.7’ye düşürdük. 2018 yılının ilk 10 ayında yaklaşık 11 bin ton kaçak akaryakıt tespit ettik. 500 milyon adet ürünü temsilen alınan numuneleri teste gönderdik; test sonucunda uygunsuz olduğu tespit edilen 14 milyondan fazla ürünün ülkemize girişini engelledik."
' 6 BİN 399 ÜRÜNLE İLGİLİ HAKSIZ FİYAT ARTIŞI TESPİTİ İÇİN İNCELEME BAŞLATTIK'
Ruhsar Pekcan, döviz kurundaki artışı bahane ederek haksız fiyat artışı yapan firmalara ceza kesildiğine dikkat çekerek, "5 Kasım 2018 itibariyle 81 ilde 5 bin 743 firmada toplam 81 bin 666 ürünü denetledik, 366 firmanın toplam 6 bin 399 ürünü ile ilgili haksız fiyat artışı tespiti için inceleme başlattık. Bin 612 ürünün etiketlerinde ilgili mevzuata aykırılıklar tespit ederek idari para cezası uyguladık" dedi.

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