Ticaret Bakanı Pekcan Çin'e gidecek

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Şanghay'da düzenlenecek Çin Uluslararası İthalat Fuarı'na katılmak için 5-6 Kasım'da Çin’e gidecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 5 Kasım’da Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in gerçekleştireceği fuarın açılış programına katılacak Pekcan, fuarda Türk firmalarının stantlarını ziyaret edecek.

Pekcan, ayrıca Şi Cinping’in açılış konuşmasını yapacağı Hongqiao Uluslararası Ticaret Forumu'na iştirak edecek.

Ziyaretinin ikinci gününde Çin’in en büyük ikinci özel şirketi konumunda olan Sunning firması tarafından düzenlenecek Küresel Satınalma ve Tedarik Zirvesi'ne katılacak Pekcan, temasları kapsamında Çinli üst düzey yöneticilerle de bir araya gelecek.

Pekcan, ayrıca Çin’de iş yapan Türk firmaları ile bir toplantı gerçekleştirecek.

- Türkiye, Çin’de tanıtılacak

Çin Halk Cumhuriyeti yönetiminin ithalat ve tüketim odaklı gelişme stratejileri ve Bir Yol Bir Kuşak Projesi kapsamında 5-10 Kasım'da ilk kez gerçekleştirilecek İthalat Fuarı’na toplam 130 ülkeden 2 bin 800 firmanın katılım sağlaması bekleniyor.