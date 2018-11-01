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Ticaret Bakanı Pekcan: İhracat ekim ayında rekor kırdı (2)- Yeniden

FİNANS HABERLERİ  | 01.11.2018 11:31 | Son Güncelleme

 TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, ekim ayı ihracat rakamının geçtiğimiz yıla göre yüzde 13.1 artışla Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırarak 15 milyar 732 milyon dolara ulaştığını açıkladı.

Ticaret Bakanı Pekcan: İhracat ekim ayında rekor kırdı (2)- Yeniden

Nuri PİR- Eser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA)- TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, ekim ayı ihracat rakamının geçtiğimiz yıla göre yüzde 13.1 artışla Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırarak 15 milyar 732 milyon dolara ulaştığını açıkladı. Pekcan, yıl sonunda bu rakamın 170 milyar dolara ulaşmasını beklediklerini kaydetti.
Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından Adana Müze Kompleksi’nde düzenlenen toplantısında ekim ayı ihracat rakamları açıklandı. Toplantıya, TİM Başkanı İsmail Gülle, Akdeniz Tekstil İhracatçıları Birliği Koordinatör Başkanı Ali Uğur Ateş ve TİM Meclisi Başkanvekili İbrahim Pektaş ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve iş insanları katıldı.
CUMHURİYET TARİHİ REKORU
İhracat rakamlarını açıklayan Bakan Pekcan, ekim ayında cumhuriyet tarihinin en yüksek aylık ihracat rakamına ulaştıklarını belirterek, "Yüzde 13.1 artışla ekim ayı ihracatımız 15 milyar 732 milyon dolar. Yıllandırılmış ihracat rakamı ise 167 milyar 809 milyon dolar oldu. Bu da Cumhuriyet tarihimizin en yüksek rakamı. İthalatımız yüzde 23 düştü, 16 milyar 161 milyon dolar oldu. Bu rakam 2017 ekim ayında ihracatımızın ithalatı karşılama oranı yüzde 65.4. Bugün ekim ayı itibarıyla ihracatımızın ithalatı karşılama oranı yüzde 96.7. Çok güzel bir gün, çok güzel rakamları paylaşıyoruz Adanamız’da ve inşallah bunun devamı gelecek" ifadelerini kullandı.
HEDEF ÜLKE PAZARIMIZA İHRACAT ARTIYOR
Bakan Pekcan, en çok ihracat yapılan ülkelerin Almanya, İngiltere, İtalya, en çok ithalat yapılan ülkelerin ise Rusya, Almanya ve Çin olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi:
"Bu arada, hedef ülke pazarlarımızda ihracatımız hızla artmaktadır. Meksika’ya yüzde 14, Latin Amerika yüzde 41 ihracat yapıyoruz ve ekim ayı ihracatımız geçen seneye göre Afrika’ya yüzde 25 arttı. Doğru yoldayız hep beraber inşallah. Ekonomimizi büyüten, milletimizin göğsünü kabartan tüm ihracat ailemizi tebrik ediyor, şükranlarımı sunuyorum. Yeni ekonomik program kapsamında ihracatımızın yıl sonu 170 milyar dolara ulaşacağını görüyoruz. Hükümetimiz ve ihracat ailesi kararlılıkla tüm hedeflerini yakalayacaktır. 100 günlük eylem planında bildirdiğimiz gibi yerli paralarla ihracatımızı teşvik ediyor, çalıştaylar düzenliyoruz. Ekimde TL ile ticaret 9.8 milyar TL’ye ulaştı. TL ile ticaret hacmi. İhracatta 5.3 milyar TL. İhalatımız 4.5 milyar TL. Bir önceki ekim ayına göre yüzde 35 artış var ve gayretle devam ediyoruz."

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Ticaret Bakanı Pekcan: İhracat ekim ayında rekor kırdı (2)- Yeniden

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