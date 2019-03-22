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Ticaret Bakanı Pekcan: İhracatı tabana yaymak zorundayız

FİNANS HABERLERİ  | 22.03.2019 17:02 | Son Güncelleme

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, Bursa'da esnafla buluşmasında, "Esnafımızı da ihracatçı olarak görmek istiyoruz.

Ticaret Bakanı Pekcan: İhracatı tabana yaymak zorundayız

Muammer İRTEM- Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA)- TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, Bursa'da esnafla buluşmasında, "Esnafımızı da ihracatçı olarak görmek istiyoruz. Artık ihracatı tabana yaymak zorundayız" dedi.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Bursa programı kapsamında otelde esnafla toplantıda bir araya geldi. Bakan Pekcan'a Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti'nın adayı Alinur Aktaş ve Bursa Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Arif Tak da eşlik etti. Burada, 'Bursa Esnaf Buluşması' adıyla düzenlenen programda konuşan Bakan Pekcan, esnafı ihracatın içinde bulunmaya davet etti. Toplumun güçlü, itibarlı ve istikrarlı bir Türkiye için el ele verdiğini belirten Bakan Pekcan, "Hepimizin tek hedefi var; Türkiye'yi bir üst gelir düzeyine çıkarmak. Bunun da yolu ihracat. Daha fazla ihracat, daha fazla katma değerli ihracattan geçiyor. Bursa, Türkiye'nin ikinci büyük ihracat yapan şehri. Burada esnafımızı da ihracatçı olarak görmek istiyoruz. Artık ihracatı tabana yaymak zorundayız" diye konuştu.
'DEVLET ARKANIZDA, BİZ DE ÖNÜNÜZÜ AÇIYORUZ'
Esnafa yönelik pazarlama ve markalaşma dönemini başlattıklarını kaydeden Bakan Pekcan, "Esnaflarımıza yönelik e-ticaret, e-ihracat eğitimlerini başlattık. Bunun dışında son 8 ayda 21 ilde 31 ihracat destek ofisi kurduk. Bunu 81 ile de yayacağız. Buradaki kişileri Bakanlığımızda eğittik, istediğiniz her sorunuzu sorabiliyorsunuz. İhracat Genel Müdürlüğümüz ile paralel çalışıyorlar, iletişim halindeler. Devlet her konuda ihracatçıyı destekliyor, devlet arkanızda biz de önünüzü açıyoruz, devam edeceğiz" dedi.
KADIN VE GENÇ GİRİŞİMCİLERE DESTEK
Kadın ve genç girişimcilerin önemine de değinen Pekcan, "Birleşmiş Milletler verilerine göre kadının erkek ile iş hayatındaki oranı aynı seviyeye geldiği anda ülkelerin milli geliri yüzde 20 artıyor. Son 10 yılda kadının istihdama katılımı yüzde 24'ten yüzde 34'e geldi. Kadınların karar verici pozisyonda olduğu şirketler daha verimli, daha kârlı. Devletler de daha zengin. Biz kadın ve genç girişimcilerimizi teşvik etmek için Kadın ve Genç Girişimcilik İhracat Daire Başkanlığı'nı kurduk. Sizler için hat açtık. Projelerinizi, önerlerinizi değerlendireceğiz, sizlere destek olacağız" ifadelerini kullandı.
Bakan Ruhsar Pekcan ayrıca, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde, yüzde 51'i kadınlara ait olan şirketlerin ihracat faaliyetlerinde kullanılmak üzere 200 milyon dolar ve 100 milyon lira finansman desteği çıkardıklarını belirtti.

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Ticaret Bakanı Pekcan: İhracatı tabana yaymak zorundayızTicaret Bakanı Pekcan: İhracatı tabana yaymak zorundayızTicaret Bakanı Pekcan: İhracatı tabana yaymak zorundayızTicaret Bakanı Pekcan: İhracatı tabana yaymak zorundayız

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