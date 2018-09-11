Ticaret Bakanı Pekcan Londra’da

LONDRA (AA) - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye-İngiltere Ekonomik ve Ticari Ortaklık Komitesi (JETCO) Toplantısı'na katılmak üzere geldiği İngiltere’de çeşitli temaslarda bulundu.

Pekcan, İngiltere'nin başkenti Londra’da iki gün sürecek temaslarının ilk gününde Türkiye’nin Londra Büyükelçiliği konutunda İngiltere'nin önemli kadın girişimcileri ile bir araya geldi.

Toplantıda Türkiye ile İngiltere arasındaki ekonomik ve ticari ilişkileri daha yüksek seviyelere çıkarmayı arzu ettiklerini belirten Pekcan, ekonomik hayatta kadın girişimcilerin önemli bir güç olduğunu vurguladı.

Toplumsal refah ve ülke refahı için kadın girişimcilerin iş hayatında daha çok yer almasının, kendi işlerini kurmasının önemli olduğunu dile getiren Pekcan, Türkiye’de girişimcilere verilen destekler hakkında bilgi verdi.

Düşünce kuruluşu Chatham House'un Üst Yöneticisi Robin Niblett ile görüşen Bakan Pekcan, ardından düşünce kuruluşundaki kanaat önderleriyle de görüşmeler gerçekleştirdi.

İngiltere’nin Ticaret Politikası Bakanı George Hollingbery ile de bir araya gelecek olan Pekcan, yarın JETCO 6. Dönem Toplantısı'na katılacak.