FİNANS

Ticaret Bakanı Pekcan, oyunu Beykoz'da kullandı

FİNANS HABERLERİ  | 23.06.2019 11:59 | Son Güncelleme

Ruhsar Pekcan: - "Seçimleri de böylece bitirmiş oluyoruz. Bundan sonra 4 yıl inşallah icraatımıza bakacağız. Hayırlı olsun"

İSTANBUL (AA) - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Beykoz'daki Şehit Er Ersin Güner Ortaokulu'nda oyunu kullandı.

Ruhsar Pekcan, eşi Hasan Pekcan ile birlikte oy kullanacağı Şehit Er Ersin Güner Ortaokulu'na geldi.

Oy kullanmak için sırada beklerken vatandaşlarla sohbet eden ve fotoğraf çektiren Pekcan, kayıtlı olduğu 1195 numaralı sandıkta oy kullandı.

Pekcan, oyunu kullandıktan sonra yaptığı açıklamada, seçimlerin hayırlı uğurlu olması temennisinde bulunarak, "Seçimleri de böylece bitirmiş oluyoruz. Bundan sonra 4 yıl inşallah icraatımıza bakacağız. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

PARTNERYatağının üzerinde görünce neye uğradığını şaşırdı! İşte terk edilen canlının son haliYatağının üzerinde görünce neye uğradığını şaşırdı! İşte terk edilen canlının son hali
Müşterilerine yaptığı çemeni, şimdi Avrupa'ya ihraç ediyorMüşterilerine yaptığı çemeni, şimdi Avrupa'ya ihraç ediyor
THY yolcularına daha fazla uçuş alternatifi sağlayacak anlaşmaTHY yolcularına daha fazla uçuş alternatifi sağlayacak anlaşma
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan

En Çok Okunan Haberler

Bakan Soylu oyunu kullandı! Sandık başında haberi duyurdu

Bakan Soylu oyunu kullandı! Sandık başında haberi duyurdu

Etiyopya'da darbe girişimi! Genelkurmay Başkanı saldırıya uğradı

Etiyopya'da darbe girişimi! Genelkurmay Başkanı saldırıya uğradı

Sayesinde geliri 3 kat arttı!

Sayesinde geliri 3 kat arttı!

Milyonlarca çalışan anneyi ilgilendiren karar!

Milyonlarca çalışan anneyi ilgilendiren karar!

Detaylar açıklandı! Tam 55 milyar dolar!

Detaylar açıklandı! Tam 55 milyar dolar!

Türkiye, dünyada ilk 10'da

Türkiye, dünyada ilk 10'da

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İstanbul Finans Merkezi Eylem Planı Çalıştayı yapıldı

İstanbul Finans Merkezi Eylem Planı Çalıştayı yapıldı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

Liseliler Rusya'dan 5 madalyayla döndü

Liseliler Rusya'dan 5 madalyayla döndü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Müşterilerine yaptığı çemeni, şimdi Avrupa'ya ihraç ediyor

Müşterilerine yaptığı çemeni, şimdi Avrupa'ya ihraç ediyor

THY yolcularına daha fazla uçuş alternatifi sağlayacak anlaşma

THY yolcularına daha fazla uçuş alternatifi sağlayacak anlaşma

Lapseki'de kirazla yüzü gülen üretici, şeftaliden de umutlu

Lapseki'de kirazla yüzü gülen üretici, şeftaliden de umutlu

Sebze- meyve fiyatları dip yaptı

Sebze- meyve fiyatları dip yaptı

Türkiye'de kadın mühendis sayısında rekor artış, sayıları 200 bini geçti

Türkiye'de kadın mühendis sayısında rekor artış, sayıları 200 bini geçti

KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.