Ticaret Bakanı Pekcan Polonya’ya gidecek

Pekcan, ayrıca Ticaret Bakanlığının koordinasyonu ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ile Polonya Ticaret Odasının organizasyonunda düzenlenecek Türkiye-Polonya İş ve Yatırım Forumu'na da katılacak.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Pekcan, ziyareti kapsamında 7 Mart’ta Polonya Girişimcilik ve Teknoloji Bakanı Jadwiga Emilewicz, Altyapı Bakanı Andrzej Adamczyk ve Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakanı Jan Krzysztof Ardanowski ile ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

İş forumunda Emilewicz’in yanı sıra iki ülke özel sektör kuruluşları ve firmalarının temsilcileri de bulunacak.

Bakan Pekcan, temaslarının ardından 7 Mart’ta Türkiye'ye dönecek.

- Türkiye - Polonya ticaret hacmi

Türkiye’nin AB ülkeleri arasında önemli ticari ve ekonomik ortaklarından biri olan Polonya’ya 2018 yılındaki ihracatı bir önceki yıla göre yüzde 9 artışla 3,3 milyar dolar, bu ülkeden ithalatı ise yüzde 10 düşüşle 3,1 milyar dolar olarak gerçekleşti. 2018 yılında Polonya, Türkiye’nin en fazla ihracat yaptığı ülkeler arasında 13. sırada yer aldı.

Polonya ile ikili ticari ve ekonomik ilişkilerinde karşılıklı yatırımlar önemli bir iş birliği alanı oluşturuyor. Polonya’nın Türkiye’deki doğrudan yabancı yatırım stoku 36 milyon doların üzerinde bulunuyor. Diğer taraftan Türkiye’den Polonya’ya gerçekleşen doğrudan yatırım tutarı ise 78 milyon dolar seviyesinde yer alıyor.

Öte yandan müteahhitlik ve müşavirlik hizmetleri sektörü de Türkiye ile Polonya arasında sürekli gelişme kaydeden bir iş birliği alanını oluşturuyor. Türk firmaları Polonya’da bugüne kadar toplamda 3,4 milyar dolarlık müteahhitlik projesi üstlendi. Polonya 1,5 milyar dolarlık proje ile 2018'de Türk firmalarının en yüksek müteahhitlik işi yaptıkları 5. ülke oldu.

