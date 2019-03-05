FİNANS

Ticaret Bakanı Pekcan Polonya’ya gidecek

FİNANS HABERLERİ  | 05.03.2019 16:24 | Son Güncelleme

Bakan Ruhsar Pekcan Türkiye-Polonya Düzenli İstişareleri IV. Dönem Toplantısı’na katılmak üzere yarın Varşova’ya gidecek - Ziyaretin ana gündem maddeleri arasında ikili ilişkiler, karşılıklı yatırımlar, müteahhitlik hizmetleri, üçüncü ülkelerde iş birliği, ticaret, sanayi, teknoloji alanlarında özel sektörler arasında iş birliği gibi konular yer alıyor

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye-Polonya Düzenli İstişareleri IV. Dönem Toplantısı’na katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere yarın Polonya’nın başkenti Varşova’ya gidecek.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Pekcan, ziyareti kapsamında 7 Mart’ta Polonya Girişimcilik ve Teknoloji Bakanı Jadwiga Emilewicz, Altyapı Bakanı Andrzej Adamczyk ve Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakanı Jan Krzysztof Ardanowski ile ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

Ziyaretin ana gündem maddelerini ikili ilişkiler, karşılıklı yatırımlar, müteahhitlik hizmetleri, üçüncü ülkelerde iş birliği, ticaret, sanayi, teknoloji alanlarında özel sektörler arasında iş birliği gibi konular oluşturacak.

Toplantı sonunda üzerinde mutabakata varılan hususları içeren "Türkiye-Polonya Düzenli İstişareleri IV. Dönem Toplantısı Protokolü"nün, Pekcan ile Emilewicz tarafından imzalanması öngörülüyor.

Pekcan, ayrıca Ticaret Bakanlığının koordinasyonu ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ile Polonya Ticaret Odasının organizasyonunda düzenlenecek Türkiye-Polonya İş ve Yatırım Forumu'na da katılacak.

İş forumunda Emilewicz’in yanı sıra iki ülke özel sektör kuruluşları ve firmalarının temsilcileri de bulunacak.

Bakan Pekcan, temaslarının ardından 7 Mart’ta Türkiye'ye dönecek.

- Türkiye - Polonya ticaret hacmi

Türkiye’nin AB ülkeleri arasında önemli ticari ve ekonomik ortaklarından biri olan Polonya’ya 2018 yılındaki ihracatı bir önceki yıla göre yüzde 9 artışla 3,3 milyar dolar, bu ülkeden ithalatı ise yüzde 10 düşüşle 3,1 milyar dolar olarak gerçekleşti. 2018 yılında Polonya, Türkiye’nin en fazla ihracat yaptığı ülkeler arasında 13. sırada yer aldı.

Polonya ile ikili ticari ve ekonomik ilişkilerinde karşılıklı yatırımlar önemli bir iş birliği alanı oluşturuyor. Polonya’nın Türkiye’deki doğrudan yabancı yatırım stoku 36 milyon doların üzerinde bulunuyor. Diğer taraftan Türkiye’den Polonya’ya gerçekleşen doğrudan yatırım tutarı ise 78 milyon dolar seviyesinde yer alıyor.

Öte yandan müteahhitlik ve müşavirlik hizmetleri sektörü de Türkiye ile Polonya arasında sürekli gelişme kaydeden bir iş birliği alanını oluşturuyor. Türk firmaları Polonya’da bugüne kadar toplamda 3,4 milyar dolarlık müteahhitlik projesi üstlendi. Polonya 1,5 milyar dolarlık proje ile 2018'de Türk firmalarının en yüksek müteahhitlik işi yaptıkları 5. ülke oldu.

PARTNERAmeliyatla kadın olan trans birey tekrar erkek oldu! İşte son haliAmeliyatla kadın olan trans birey tekrar erkek oldu! İşte son hali
Bursa'nın 2019 hedefi: 120 bin kişilik istihdamBursa'nın 2019 hedefi: 120 bin kişilik istihdam
Faizsiz Gayrimenkul Finansmanı SempozyumuFaizsiz Gayrimenkul Finansmanı Sempozyumu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan Türkiye-Polonya Düzenli İstişareleri

En Çok Okunan Haberler

Milli Eğitim Bakanı duyurdu! Sona gelindi

Milli Eğitim Bakanı duyurdu! Sona gelindi

Yeni parti iddialarına AK Partili Naci Bostancı'dan yanıt!

Yeni parti iddialarına AK Partili Naci Bostancı'dan yanıt!

Memurluğu bırakıp bu işe girdi! 10 yılda kazandığını 1 yılda kazandı

Memurluğu bırakıp bu işe girdi! 10 yılda kazandığını 1 yılda kazandı

Dev filo iflas etti! 26 bin araç yarı fiyatına satılıyor

Dev filo iflas etti! 26 bin araç yarı fiyatına satılıyor

Merkez Bankası'ndan enflasyon açıklaması

Merkez Bankası'ndan enflasyon açıklaması

Altın alacaklar bu habere dikkat!

Altın alacaklar bu habere dikkat!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Bakan Yardımcısı Büyükdede: Yerli otomobil için yer seçimi aşamasındayız

Bakan Yardımcısı Büyükdede: Yerli otomobil için yer seçimi aşamasındayız

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın!

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın!

Niğde'de soğanın fiyatı düştü

Niğde'de soğanın fiyatı düştü

Dow Jones açılış öncesi işlemlerde yüzde 0.58 düştü

Dow Jones açılış öncesi işlemlerde yüzde 0.58 düştü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Zabun: Kahramanmaraş'ta 15 bin kişiyi istihdam etmeyi hedefliyoruz

Zabun: Kahramanmaraş'ta 15 bin kişiyi istihdam etmeyi hedefliyoruz

TUSAŞ'ın üçüncü Ar-Ge Merkezi, BUÜ’de açıldı

TUSAŞ'ın üçüncü Ar-Ge Merkezi, BUÜ’de açıldı

Bursa'nın 2019 hedefi: 120 bin kişilik istihdam

Bursa'nın 2019 hedefi: 120 bin kişilik istihdam

Faizsiz Gayrimenkul Finansmanı Sempozyumu

Faizsiz Gayrimenkul Finansmanı Sempozyumu

Mali müşavirler mesleki sorunlarına çözüm çağrısı yaptı

Mali müşavirler mesleki sorunlarına çözüm çağrısı yaptı

DHL GCI - Küreselleşme tüm zamanların en yüksek düzeyinde

DHL GCI - Küreselleşme tüm zamanların en yüksek düzeyinde

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.