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Ticaret Bakanı Pekcan: Türk demir-çelik sektörü ABD’ye tehdit oluşturmuyor

FİNANS HABERLERİ  | 03.08.2018 15:05 | Son Güncelleme

TOBB ve ABD Ticaret Odası tarafından ortaklaşa düzenlenen  “Türkiye-ABD İktisadi İlişkileri İstişare Toplantısı”nda Türkiye’de yatırımı bulunan ABD’li firmaların temsilcileriyle bir araya gelen Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan “Demir ve çelik konusunda Türkiye herhangi bir önlemi hak etmiyor” dedi ve Türk demir-çelik sektörü ABD’ye tehdit oluşturmadığını vurguladı.

İstanbul, 3 ağustos (DHA) - TOBB ve ABD Ticaret Odası tarafından ortaklaşa düzenlenen “Türkiye-ABD İktisadi İlişkileri İstişare Toplantısı”nda Türkiye’de yatırımı bulunan ABD’li firmaların temsilcileriyle bir araya gelen Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan “Demir ve çelik konusunda Türkiye herhangi bir önlemi hak etmiyor” dedi ve Türk demir-çelik sektörü ABD’ye tehdit oluşturmadığını vurguladı.

Ticaret Bakanı Pekcan’ın başkanlığında gerçekleşen toplantıya TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile Türkiye’de yatırımı bulunan ABD’li firmaların yetkilileri katıldı.

Pekcan konuya ilişkin yazılı açıklamasında şu değerlendirmeleri yaptı:

“Demir ve çelik konusunda Türkiye herhangi bir önlemi hak etmiyor”

“Türk demir-çelik sektörünün ABD’ye bir tehdit oluşturmuyor, iki ülke arasında dengeli bir ticaret var.

“Farklı ülkelerin Türkiye üzerinden ABD’ye ürün sevkiyatı yapma imkanı yok. Bu çerçevede, ABD demir ve çelik konusunda Türkiye ile ortak hareket etmeli.

“Türkiye, haksız önlemlerle karşılaştığı sürece uluslararası ticaret hukukundan kaynaklı haklarını kullanarak mütekabiliyet uygulayacaktır ve kendi ekonomik çıkarlarını koruyacaktır.

“İki ülke ekonomik ilişkileri sağlam zeminde yoluna devam edecektir.

“Türkiye, çağdaş bir hukuk devleti geleneği ve güçlü demokrasi kültürü ile hızlı ekonomik büyüme ve kalkınma ivmesini sürdürecek.

“Genç nüfusu ve dinamik ekonomisiyle Türkiye başta kendi bölgesinde olmak üzere küresel ekonomiye büyük katkılar sundu.

“Türkiye iş, ticaret ve yatırımlar bakımından cazip bir ülke olmaya devam ediyor.

“Türkiye her zaman işbirliği ve istikrardan yana.

“Ekonomik temeli olmayan konjonktürel krizlerin Türkiye ile ABD arasındaki ekonomik işbirliğinin önüne geçmesine müsaade edilmemesi gerekiyor.

“Türkiye ve ABD arasında ekonomik bir sorun var gibi göstermek, her iki ülkenin üreticisine, tüketicisine ve ekonomisine zarar verecektir.

“Yeni dönemde Türkiye ekonomisi daha fazla katma değer odaklı, teknoloji, Ar-Ge ve inovasyona yönelik bir dönüşümden geçecek.

“Bu dönüşüm sürecinde, ABD’li firmalar ve ABD sermayesi önemli roller üstlenebilir.

“Hali hazırda iki ülke arasında kayda değer bir ticaret ve yatırım ilişkisi bulunuyor. Bu ortaklığın güçlenerek sürmesini arzu ediyoruz. İki ülke ekonomik ilişkileri sağlam zeminde yoluna devam edecektir.”

Pekcan istişare toplantısında ayrıca “Türkiye hakkında yurt dışında haksız eleştiri ve dezenformasyon yapılabiliyor” diyerek Türkiye ile iş yapan Amerikalı firmalardan, ülkelerinde Türkiye algısının doğru biçimde yerleşmesi için destek istedi.

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