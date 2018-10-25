Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: (1)

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, fiyat artışı denetimleri kapsamında bugüne kadar 5 bin 300 firmayı, 77 bin 386 ürünü denetlediklerini belirterek, "337 firmanın 6 bin 358 ürününde hatalı fiyat artışı tespit ettik. Bin 581 ürünün etiketinde yanlış uygulamalar, gramajlarda oynamalar fark ettik." dedi.

Pekcan, Ankara Ticaret Odası (ATO) Meclis Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, yaşanan sıkıntıların farkında olduklarını ve taleplere ilişkin bakanlık olarak üzerlerine düşen çalışmaları yapmaya çalıştıklarını söyledi.

Toplantıda dile getirilen sorunları değerlendiren Pekcan, "Konkordatoyla ilgili incelemelerimizi başlatıyoruz. Tasfiyeyle ilgili kanun taslağı bildiğim kadarıyla hazır, en kısa zamanda çıkacak. Fiyat farklarıyla ilgili çalışma devam ediyor. Kısa çalışma ödeneğiyle ilgili çalışma hazırlandı, bugünlerde çıkacak." diye konuştu.

Sektör odaklı sıkıntıları not aldıklarını, bunları değerlendireceklerini vurgulayan Pekcan, "KDV iadeleriyle ilgili bakanımızdan bir çalışma talep ettik. En azından bunlar teminat gösterilebilir." ifadesini kullandı.