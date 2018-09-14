Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan Arjantin’de

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, G20 Ticaret ve Yatırım Bakanları Toplantısına katılmak üzere gittiği Arjantin’de AB Komisyonu Ticaretten Sorumlu Üyesi Cecilia Malmström ile görüştü.

Pekcan, Mar del Plata şehrinde düzenlenen G20 Ticaret ve Yatırım Bakanları Toplantısı’na katılmak üzere gittiği Arjantin’de çeşitli temaslarda bulundu.

Ticaret Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, bu yıl dönem başkanlığını Arjantin’in yaptığı G20 toplantıları çerçevesinde, Ticaret ve Yatırım Bakanları Toplantısında Türkiye’yi temsil eden Pekcan, temasları kapsamında Malmström ile bir araya geldi.

AB-Türkiye ekonomik ve ticari ilişkilerinin mevcut durumunun ele alındığı toplantıda Pekcan, Gümrük Birliği'nin güncellenmesinin ekonomik ve ticari ilişkileri derinleştirmek için büyük bir fırsat olduğunu dile getirdi. Pekcan, “AB, Brexit’ten sonra ticari ilişkilerin temelini oluştururken, Türkiye’nin Gümrük Birliği ilişkisini de dikkate almalıdır.” değerlendirmesinde bulundu.

Küresel korumacılığın artması karşısında Türkiye ile AB arasında güçlü bir işbirliğinin sürdürülmesinin daha da önemli olduğunu vurgulayan Pekcan, “ABD’nin son zamanlardaki korumacı yaklaşımı Türkiye ile AB arasında daha da gelişmiş bir işbirliğini gerekli kılıyor.” ifadesini kullandı.